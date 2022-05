Ciele REPowerEU sa dajú podľa platfotmy Budovy pre budúcnosť naplniť, ak bude mať obchod jasný plán

Ak chceme plniť ciele, ku ktorým nás vyzvala Európska komisia, biznis potrebuje jasný, stabilný a predvídateľný plán, tvrdí platforma Budovy pre budúcnosť. Nová kapitola v Pláne obnovy a odolnosti REPowerEU je podľa platformy príležitosť pre definovanie konkrétnych opatrení, ktoré povedú ku skutočným reformám.

Odznelo to na pondelkovom online podujatí platformy Budovy pre budúcnosť, ktorého sa zúčastnili odborníci, zástupcovia obchodu, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Národnej a implementačnej agentúry Úradu vlády SR. Informovala o tom riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) Katarína Nikodemová v tlačovej správe.

Heger bude rokovať o pláne

„Navýšenie cieľa pre energetickú efektívnosť vôbec nie je nereálne. V súlade s navrhovanými cieľmi Európskej únie by mala do roku 2030 klesnúť konečná energetická spotreba Slovenska o 92 935 terajoulov (v prípade cieľu 9 percent), respektíve 107 078 terajoulov (v prípade 13 percentného cieľa) v porovnaní so spotrebou v roku 2005. Podľa našich prepočtov to znamená zvýšenie cieľa o 14 143 terajoulov. Ak by sme budovy do roku 2030 obnovovali o 50 percent vyššou intenzitou ako doteraz, prinieslo by to Slovensko dodatočné úspory energie vo výške 13 963 terajoulov. Vyššia intenzita obnovy budov teda de facto pokryje celé zvýšenie cieľa navrhované v REPowerEU,“ uviedol predseda Správnej rady platformy BPB Peter Robl.

Plán REPowerEU, o ktorom bude na zasadnutí Európskej rady v Bruseli rokovať premiér Eduard Heger (OĽaNO), počíta s navýšením cieľov pre energetickú efektívnosť z 9 na 13 percent do roku 2030 a navrhuje takzvaný solárny mandát. Ide o povinnosť inštalovať solárne a fotovoltické panely na strechy nových verejných a komerčných budov od roku 2026. Cieľom je aj prostredníctvom týchto opatrení zbaviť Európu závislosti na ruskom plyne.

Zmapovanie verejných budov

„Pre reálne výsledky potrebujeme intenzívnu spoluprácu medzi verejnou správou a súkromným sektorom. Ak štát dokáže vytvoriť také nastavenie verejných politík a dotačných schém, ktoré dokážu odstrániť všetky zbytočné administratívne prekážky a umožní plynulé čerpanie investícií, ktoré sú pre oblasť budov alokované, ciele vieme plniť. Úplný základ je prestať robiť výzvy jednorazovým systémom on & off, ale nastaviť zverejňovanie výziev v dlhodobom horizonte. Je to jednoducho realizovateľný model, ktorý zabráni tomu, aby sa poukážky na tepelné čerpadlá minuli za necelých 15 minút a prispeje k väčšej stabilite,“ doplnila Nikodemová.

Pre sektor je kľúčové, aby sa zmapoval stav verejných budov a začala sa merať aktuálna spotreba. Bez merania a konkrétnych dát o spotrebe sa dajú podľa platformy ťažko nastaviť politiky a schémy tak, aby sa stav s budovami zlepšoval a investovali európske zdroje efektívne.