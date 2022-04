Doležal: Budúce stavby majú mať nový valorizačný vzorec, zohľadní rast cien špecifických materiálov

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravuje pre budúce obstarávanie budúcich stavieb nový valorizačný vzorec, ktorý bude zohľadňovať rast cien špecifických stavebných materiálov.

Bude nastavený ako súčet súčinov valorizačných vzorcov zohľadňujúcich konkrétnu stavebnú komoditu.

Extrémne výkyvy cien

Podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nom. Sme rodina) na tom pracujú a mali by to dávať do všetkých nových obstarávaní.

Ako poznamenal, Štatistický úrad totiž nezohľadňuje extrémne výkyvy cien špecifických stavebných materiálov.

„Problémom sú existujúce zmluvné vzťahy, ktoré síce môžu mať valorizačný vzorec, ale za žiadnych okolností nepredpokladal tak významný pohyb na trhu cien stavebných materiálov. Máme za to, že kombinácia covidu a vojny je niečo nepredvídateľné,“ povedal Doležal.

Poukázal na zákon o verejnom obstarávaní, ktorý hovorí o nepredvídateľných okolnostiach, napríklad ako zosuv pôdy alebo povodeň, pričom aj následky vojny a covidu na ceny by podľa šéfa rezortu dopravy mali byť nepredvídateľné okolnosti.

Špekulanti to budú chcieť zneužiť

„Môžeme sa o toto ustanovenie zákona oprieť a navýšiť cenu zákazky. Chceli by sme, aby sa to dialo, nevieme si predstaviť iné riešenie,“ uviedol minister.

Nárast cien treba podľa Doležala veľmi dobre zdôvodniť, lebo špekulanti to budú chcieť zneužiť, a preto chápe Úrad pre verejné obstarávanie, že nemôže vydať celoplošné usmernenie.

„Veríme, že argumentáciu budeme mať dostatočnú na to, aby aj úrad následne uznal, že sme zákon aplikovali správne alebo nesprávne,“ podotkol minister.

Upozornil, že sa to netýka len rezortu dopravy a štátnych zákaziek, ale aj samospráv, ktoré majú rovnaké problémy.

Obstarávanie by museli opakovať

Tie majú aj zhotovitelia, aby pri raste cien materiálov dokázali dokončiť stavby za pôvodne zazmluvnené ceny.

„Hľadáme cestu, ako udržať súčasných zazmluvnených zhotoviteľov, ale zohľadniť im nárast cien špecifických materiálov dodatkami k zmluvám, aby zo stavieb neodchádzali a v stavbách sa pokračovalo. Lebo ak by odišli zo stavieb, aj tak musíme opakovať verejné obstarávanie a aj tak cena bude navýšená možno ešte viac,“ priblížil Doležal s tým, že chce o tom rokovať s Úradom pre verejné obstarávanie a s ministerstvom financií.

Samostatná kapitola sú eurofondové zákazky, kde by zvýšenie cien stavebných prác išlo na vrub štátneho rozpočtu.

Časť eurofondov nie je vyčerpaná

Minister dopravy si za istých okolností vie predstaviť rokovať s Európskou komisiou, aby umožnila dodatkovať zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z európskych zdrojov a uznala navýšené stavebné náklady ako oprávnené pri čerpaní eurofondov.

„Stále je časť eurofondov, ktoré nie sú vyčerpané, a mohli by sme ich použiť práve na kompenzáciu rastu cien stavebných materiálov v eurofondových zákazkách,“ dodal Doležal.