Domy v USA výrazne zdraželi, ich ceny rástli najrýchlejšie za takmer sedem rokov

Ceny domov na americkom trhu vo februári vzrástli najrýchlejším tempom za takmer sedem rokov. Silný dopyt po obytných nehnuteľnostiach sa totiž stretol so slabou ponukou. Index S&P CoreLogic Case-Shiller cien domov v dvadsiatich metropolitných oblastiach medziročne posilnil o 11,9 percenta. Bol to jeho najväčší rast od marca 2014. Februárové posilnenie indexu nasledovalo po podobne výraznom raste v januári, a to o 11,1 percenta.

Dopyt po obytných nehnuteľnostiach v USA sa zvýšil počas pandémie. Američania, ktorí majú možnosť pracovať z domu, totiž hľadajú väčší priestor alebo iné lokality. Nízke úrokové sadzby kupujúcich tiež povzbudzujú. Priemerné úroky pri 30-ročných úveroch na nákup domov minulý týždeň prvýkrát po dvoch mesiacoch klesli pod úroveň 3 percentá.

Ponuku obytných domov zhoršilo aj to, že mnohí ľudia sa zdráhajú predávať počas pandémie pre obavy o bezpečnosť. Matthew Speakman, ekonóm realitnej firmy Zillow, však uviedol, že ponuka domov sa začína zvyšovať. Ak to bude pokračovať, „oslňujúci rast cien domov pravdepodobne bude mať dôvod vrátiť sa opäť na zem“, poznamenal.