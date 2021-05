Holého zákon o územnom plánovaní obsahuje viacero problémov, môže zvýšiť ceny nehnuteľností

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) odštartoval zber podpisov pod hromadné pripomienky k návrhu zákona o územnom plánovaní a k návrhu zákona o výstavbe z dielne vicepremiéra Štefana Holého. Tie sú už na medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Príležitosť na pozitívnu zmenu

Organizácia síce považuje tieto návrhy zákonov za príležitosť na pozitívnu zmenu, ale na strane druhej upozorňuje na vážne problémy, ktoré by priniesli nedostatočne pripravené zásadné zmeny v zaužívaných postupoch, najmä v zákone o výstavbe.

Ako podotkol výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek, v predložených návrhoch zákonov identifikovali viacero problémov vrátane zavedenia nového a oproti súčasnosti oveľa vyššieho poplatku za povolenie jednoduchej stavby, s čím zásadne nesúhlasia.

Výrazné zvýšenie poplatku

IUR predkladá celkovo 12 pripomienok k návrhu zákona o územnom plánovaní a až 29 pripomienok k návrhu zákona o výstavbe. Z týchto pripomienok sú 2 zásadného charakteru. Viaceré z nich riešia absencie definovania základných pojmov či určenie presných lehôt a termínov.

Čo sa týka zavedenia „nového poplatku“, podľa Juraja Sucháneka by sa zvýšil poplatok za povolenie jednoduchej stavby až 37,5 násobne oproti súčasnosti. „Pri vyhradených stavbách by mohol poplatok dosahovať hodnotu vo výške státisícov aj miliónov eur. Uvedené by spôsobilo ďalšiu vlnu zvyšovania cien nehnuteľností na Slovensku,“ varuje Juraj Suchánek s tým, že občania, ktorým záleží na kvalite a cene budúcej výstavby, sa môžu pod ich pripomienky podpísať do 26. mája.