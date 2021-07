Investície do nehnuteľností na Slovensku prekonali historické maximum, najatraktívnejšie boli maloobchodné priestory

Objem investícií do nehnuteľností na Slovensku tento rok prekonal historické maximum 470 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 33 percent. Najviac sa preinvestovalo do maloobchodu. Vyplýva to z tlačovej správy globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

„Celková výška investícií do nehnuteľností v Európe sa v druhom kvartáli tohto roku vyšplhala na sumu 70 miliárd eur,“ uvádza CBRE, podľa ktorej ide až o 45-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020.

Investície kopírujú trend v zahraničí

Podľa odborníkov bol tento nárast spôsobený hlavne veľmi silnou investičnou aktivitou vo Veľkej Británii a v Nemecku. Za prvý polrok 2021 objem investícií v Európe dosiahol úroveň 125,6 miliárd eur.

„Investície do komerčných nehnuteľností na Slovensku kopírujú trend zo zahraničia. V druhom kvartáli 2021 sme rovnako zaznamenali vysoký objem investícií, prevažne však z dôvodu predaja Auparku, ktorý tvoril takmer 81 percent z celkového objemu investícií za toto obdobie,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka.

Nárast o 33 percent

„Za prvý polrok evidujeme objem vo výške 470 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 33 percent,“ dodáva.

Spoločnosť CBRE uvádza, že za prvý polrok 2021 sa na Slovensku najviac preinvestovalo do maloobchodných komerčných nehnuteľností (59 percent), za nimi nasledovali kancelárie (20 percent) a logistické nehnuteľnosti (14 percent).

Najviac investovali Slováci

Do kombinácie maloobchodu s kanceláriami sa investovalo 30 miliónov eur, čo predstavuje sedem percent z celkového objemu. „Z hľadiska prílevu kapitálu najviac investovali práve slovenskí investori (87 percent) a investor z Austrálie (13 percent),“ uvádza spoločnosť.

V rámci Európy najviac investícií zaznamenali priemyselné (nárast o 64 percent) aj kancelárske nehnuteľnosti (nárast o 37 percent), oživenia sa dočkal už aj trh s hotelmi (nárast o deväť percent). „Objem investícií poklesol len v prípade rezidenčných nehnuteľností,“ dodáva CBRE.