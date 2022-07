Investičný byt v Bratislave stráca na atraktivite, návratnosť je už dlhšia ako v Budapešti a vo Varšave

Prudký rast cien bývania výrazne predlžuje návratnosť pri investičných bytoch určených na prenájom. Medzi mestami, v ktorých sa návratnosť investície na bývanie predĺžila najviac, figuruje na popredných priečkach aj Bratislava. V strednej Európe patrí k najdrahším mestám.

Napríklad návratnosť jednoizbového bytu v centre slovenskej metropoly sa predĺžila od januára do júna 2022 o viac ako štyri roky na 30,5 roka. Predbehla tým aj Varšavu (27,3 roka) a Budapešť (30,1 roka). Pôvodný 10-ročný rozdiel voči Prahe sa „scvrkol“ na niečo vyše päť rokov. Vyplýva to z pravidelnej analýzy európskej brokerskej spoločnosti ProfitLevel.

Najdhlšia návratnosť investície

Zo strednej Európy sa návratnosť predĺžila už len v Krakove (o štyri roky na 29 rokov). Naopak, v Budapešti sa návratnosť takmer nezmenila a vo Varšave sa dokonca investícia aktuálne vráti skôr ako pred polrokom.

V tejto štatistike je na tom tradične najhoršie dvojica Praha a Viedeň – investícia do jednoizbového bytu v centre českého hlavného mesta sa vráti za vyše 35 rokov a v rakúskej metropole za takmer 39 rokov.

Vôbec najdlhšiu návratnosť má investícia do bytu na prenájom v Mníchove s vyše 40 rokmi. Ak by si Slováci chceli kúpiť byt v obľúbenom Chorvátsku, pochodia podobne zle. V chorvátskom Dubrovníku sa investícia do bytu vráti až po 39 rokoch.

Najvýhodnejšou investíciou je Valencia

„Prvý polrok v sledovaných európskych destináciách až na výnimky priniesol ďalší rast cien bytov vhodných na investíciu. Trhové nájomné tomu však vo väčšine prípadov nestačilo a v niektorých mestách dokonca klesalo. Výsledkom je tak stále dlhšia doba návratnosti prostriedkov, ktoré majiteľ bytu za jeho kúpu použil,“ uviedla hlavná analytička ProfitLevel Lucia Žárska.

Najvýhodnejšou investíciou do bývania určeného na prenájom zostávajú aj naďalej španielske letoviská. Jednotkou je Valencia so 17-ročnou návratnosťou nákupu investičného bytu pred Barcelonou s 19 rokmi.

Na treťom mieste v rebríčku výhodných investícií sú Atény, kde sa investorovi suma za nákup bytu na nájomnom vráti za 20 rokov.

V Grécku klesalo trhové nájomné

Medzi miesta, kde sa za posledný polrok návratnosť investícií najviac predlžovala, patria grécke destinácie. V prípade Grécka paralelne rástli ceny investičných bytov a zároveň klesalo trhové nájomné.

Napríklad v Heraklione na Kréte sa návratnosť za posledného polroka predĺžila z 23 až na 36 rokov, teda o viac ako 50 percent. Vo francúzskom Marseille návratnosť narástla o tretinu, napriek tomu sa stále drží pod 29 rokmi.

Pravidelná analýza ProfitLevel porovnáva európske trhové predajné ceny a trhové nájomné pri jednoizbových bytoch s plochou 50 m2 v centrách miest. Analytici porovnávajú turistické destinácie pri Stredozemnom mori a v strednej Európe.