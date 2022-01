Janíkov dvor v Petržalke sa zmení na polyfunkčnú zónu, ktorá bude spĺňať kritéria 15-minútového mesta

Janíkov dvor v bratislavskej Petržalke sa zmení na polyfunkčnú zónu. Ako informuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), novú výstavbu v blízkosti budúcej električkovej zástavky Janíkov dvor plánujú tak, aby spĺňala princíp 15-minútového mesta.

„V takom meste majú obyvatelia dostupné služby, obchody, reštaurácie a ďalšie funkcie mesta v okruhu do 15 minút pešou chôdzou alebo na bicykli,“ vysvetľuje MIB s tým, že rozvoj aktuálne nevyužívaného územia na konci Petržalky prispeje k tomu, že jeho obyvatelia budú mať všetko potrebné blízko, bez nutnosti prekonávať veľké vzdialenosti autom alebo mestskou hromadnou dopravou (MHD).

Architektonická súťaž určí víťazný návrh

Presnú podobu novej zóny určí architektonická súťaž, ktorú vyhlásil MIB v decembri minulého roka. V lokalite Janíkov dvor pribudne pri predĺženej električkovej trati zóna s nájomnými bytmi, Park and Ride parkovacím domom, škôlkou, strediskom pre seniorov, obchodmi, službami, reštauráciami a novými verejnými priestormi.

Projekt v hodnote približne 32 miliónov eur počíta s parkovacím domom pre 499 áut, výstavbou 90 nájomných bytov a škôlkou pre 80 detí.

Architekti sa môžu zapojiť do súťaže do 2. februára, keď sa uzavrie prvé kolo, druhé kolo potrvá do 6. mája. Víťazný návrh bude verejnosti známy najneskôr v júni. Následne sa začne vypracovávať projektová dokumentácia a po jej dokončení sa naplánuje začatie stavených prác.

Vybrané územie je zatiaľ nevyužité

Územie vybraté pre výstavbu projektu má rozlohu 33 100 metrov štvorcových a momentálne je nevyužité. Z južnej strany je pozemok ohraničený Panónskou cestou, z východnej strany pribudne plánovaná električková trať a zastávka, na severnej strane sa nachádza pôvodná panelová zástavba a na západnej strane bude nová zóna susediť so súčasným obratiskom MHD.