Koľko bytov je na Slovensku v súkromnom vlastníctve? Bývanie v podnájme je čoraz obľúbenejšie

Na Slovensku máme v súkromnom vlastníctve 91 % bytov. V rámci Európskej únie sme v tomto rebríčku na druhom mieste hneď za Rumunskom. Ako zároveň upozorňuje realitno-poradenská spoločnosť CBRE, potreba financovania prostredníctvom hypotéky, ekonomická situácia Bratislavského kraja, ale aj nedostatočná ponuka bytov vytlačili cenu za meter štvorcový za posledných šesť rokov približne na dvojnásobok.

Záujem o podnájmy

Následkom je, že bývanie v podnájme je čoraz obľúbenejšou voľbou. Rezidenční developeri považujú nájomné byty za lákavú alternatívu k nehnuteľnostiam, ktoré sú určené na predaj.

„Vidíme, že aktuálny spôsob bývania ľudí sa z dôvodu pandémie zmenil. Preferencie investorov na realitnom trhu sa menia aj vzhľadom na to, že tiež reagujú na meniace sa očakávania samotných spotrebiteľov,“ uviedol Head of the CMS CEE Real Estate Practice Lukáš Hejduk.

Ceny nájmov

Experti predikujú, že regióny hlavných miest v stredoeurópskom priestore zaznamenajú výrazný nárast populácie. Stále sa pritom považujú za relatívne lacné. Mesačné nájmy pri jednoizbových bytoch začínajú od 300 eur v Bukurešti, po okolo 650 eur vo Varšave.

V Bratislave sa ceny nájmov líšia na základe veľkosti bytov a lokality. Jednoizbové byty sa pohybujú v cenových hodnotách od 400 eur za mesiac, zatiaľ čo mesačné nájmy najdrahších bytov v centre mesta s rozlohou nad 100 metrov štvorcových dosahujú 2 500 eur.