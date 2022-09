Matovič ohlásil boj proti vysokým účtom za energie, domácnostiam prerozdelí 30 miliónov eur na obnovu starých domov

Vláda vyhlasuje dve výzvy z plánu obnovy pre majiteľov starších rodinných domov. Ako na tlačovej besede uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO), pôjde o dve výzvy v celkovej hodnote 30 miliónov eur.

„Tieto výzvy sú tu na to, aby pomohli ľuďom zvládnuť účty za energie, prípadne že si ľudia budú môcť obnoviť svoj dom,“ povedal.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vyhlásil, že 15 miliónov bude k dispozícii komukoľvek a druhých 15 miliónov eur bude pre ľudí, ktorí majú v domácnosti dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo rodinám, ktoré žijú v dome so štyrmi a viac deťmi do veku 18 rokov.

Obnova rodinných domov

Financie sú určené napríklad na zateplenie domu, výmenu okien, dvier, strechy. Na internetovej stránke „obnov dom“ si môžu ľudia nájsť všetky potrebné informácie.

Do 15. októbra tohto roku si môžu ľudia pripraviť energetický certifikát, majetkové doklady, všetko to, čo potrebujú na to, aby si mohli podať žiadosť.

„Do konca roka by sme chceli prvým 4 000 záujemcom zabezpečiť obnovu svojich domov. Od nového roku by sme chceli obnoviť 30-tisíc domov. Obnova domu zabezpečí o 30 percent menšie náklady na plyn a elektrinu,“ informoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Znižovanie energetickej záťaže

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov je na Slovensku približne 1,08 milióna rodinných domov. Približne 340-tisíc možno považovať za energeticky neefektívne a potrebujú hĺbkovú obnovu.

„Potenciál na hĺbkovú obnovu z hľadiska dotačnej schémy má však až 580 000 rodinných domov, čo je takmer 54 percent všetkých domov na Slovensku,“ uviedol analytik platformy Budovy pre budúcnosť Richard Paksi.

Platforma víta, že vláda zverejnila prvé dve výzvy na obnovu s alokáciou 30 miliónov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pomôcť má majiteľom obnovou domov zlepšiť energetickú hospodárnosť a zlepšiť kvalitu bývania.

Poddimenzované dotačné programy

„Naša platforma dlhodobo upozorňovala, že naše bývalé dotačné programy pre rodinné domy boli poddimenzované. Teraz vláda prichádza s novou schémou a masívnou investíciou, a to považujeme za správny krok, lebo potenciál v sektore rodinných domov je obrovský. O to viac je táto téma aktuálna v čase, kedy pociťujeme enormný nárast cien energií a energetickú krízu,“ povedala riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.

„Pri bývalej dotačnej schéme bolo bežnou praxou, že výzvy sa minuli do 25 minút. To spôsobovalo frustráciu a investičný dlh v sektore rodinných domov, lebo záujem zo strany ľudí bol ignorovaný. Veríme, že s touto novou schémou sa takéto absurdné veci nebudú diať. Je však dôležité, aby sa vláda pripravila flexibilne reagovať na prvé reakcie ľudí, aby vedela na základe skúsenosti z prvých projektov, teda prvom dopyte, flexibilne reagovať a upravovať program,“ uzatvára Nikodemová.