Envirorezort schválil prvú obnovu rodinného domu, domácnosť tak usporí 62-percent energií

Envirorezort schválil a v štvrtok podpísal prvú žiadosť na obnovu rodinného domu vo výške 19-tisíc eur. Postupne budú zrekonštruované všetky schválené žiadosti z výzvy v rámci plánu obnovy až do konca roka 2026. Na projekt, ktorý by mal domácnostiam pomôcť s úsporou energií, je z plánu obnovy vyčlenených 500 miliónov eur.

Vyzýva ľudí do zapojenia

Prvá výzva je v hodnote 30 miliónov eur, no po vyčerpaní prostriedkov budú spustené ďalšie kolá. Minister životného prostredia Ján Budaj vyzýva, aby sa ľudia do výzvy zapájali. Informoval o tom na tlačovej besede predseda Vlády SR Eduard Heger a minister Budaj.

Posúdenie prvej schválenej žiadostí trvalo 30 dní. Po rekonštrukcii rodina získa 62-percentnú úsporu energií.

Zníženie spotreby energií

Ministerstvo životného prostredia (MŽP), v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), vyhlásilo v septembri prvé dve výzvy na obnovu starších rodinných domov. Finančná podpora štrnásť, šestnásť, prípadne až 19-tisíc eur by mala dopomôcť k zníženiu spotreby energií i emisií z budov. Žiadatelia zo zvýhodnenej socio-ekonomickej skupiny môžu žiadať príspevok až do výšky 95 percent nákladov, a teda maximálne 18-tisíc eur.

Musí však preukázať tridsať percentnú úsporu energií. Šesťdesiat percent vynaložených nákladov, čiže maximálne 14-tisíc eur budú môcť požadovať štandardní žiadatelia. V prípade, ak žiadateľ dosiahne úsporu energií vyššiu ako 60 percent, príspevok môže byť vo výške 19-tisíc eur.