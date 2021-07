Na Wolkrovej ulici v bratislavskej Petržalke vyrastie parkovací dom, určený bude pre rezidentov

Bratislava predstavila návrh parkovacieho domu na Wolkrovej ulici v Petržalke. Ten má byť vybudovaný v súvislosti so spustením celomestského systému parkovania PAAS, nakoľko v danej lokalite evidujú nedostatok parkovacích miest.

„Mapovanie v zóne Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka riešenie v podobe montovaného parkovacieho domu na mieste betónovej plochy, ktorý by rozšíril dnešné kapacity a na jednom polozapustenom a dvoch nadzemných podlažiach obsiahol 173 parkovacích miest,“ uvádza mesto na sociálnej sieti.

Zelený parkovací dom

Prezentovaný návrh počíta s obkladom s popínanou zeleňou či z prírodného dreva a zelenou strechou s vodozádržnými opatreniami. „Detských ihrísk či športovísk, ktoré by mohli byť na streche umiestnené, je totiž podľa prieskumov v okolí dostatok,“ konštatuje magistrát.

Parkovací dom by mohol byť od blízkeho bytového domu oddelený alejou vysadených vzrastlých stromov a na mieste aktuálne parkujúcich áut by mohla po regulácii vzniknúť komunitná záhrada, ktorá by pozdvihla celý verejný priestor. „Lokalít, kde by v budúcnosti mohli vzniknúť ďalšie parkovacie domy je v okolí viacero,“ doplnila samospráva.

Rôzne využitia strechy

O parkovacích domoch mesto uvažuje tak, aby okrem svojej základnej funkcie poskytovali pridanú hodnotu pre životné, ale aj spoločenské prostredie v susedstve. „Riešenia sú rôzne, od zelenej fasády s popínavými rastlinami, obloženie steny prírodným dreveným materiálom či využitie plnej steny na športovanie alebo premietanie,“ vymenoval magistrát.

To sa týka aj strechy, ktorá môže byť zelená alebo slúžiť ako športové, alebo detské ihrisko, či komunitná záhrada. „Dôležité je, že o konečnej podobe rozhodujú aj obyvatelia lokality,“ doplnilo mesto, ktoré sa minulý týždeň rozprávalo o možnostiach parkovania s obyvateľmi okolia Wolkrovej ulice.