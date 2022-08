Nájomné byty sú žiadané na celom Slovensku, najväčší záujem je o Bratislavu či Košice (video)

Najväčší záujem o nájomné bývanie majú ľudia v okresoch Prešov, Spišská Nová Ves, Trenčín, Levice, Kežmarok a Nitra. Títo ľudia by mali najväčší záujem o pridelenie nájomných bytov v Bratislave, Prešove a Košiciach.

Ako v pondelok informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), na východnom Slovensku je možno rovnaký alebo v podiele ešte väčší záujem o nájomné bývanie ako na západnom Slovensku či v Bratislave.

Záujem o trojizbové nájomné byty

Vyplynulo to z prieskumu o nájomné bývanie so štátnou podporou v rámci rezortu práce a sociálnych vecí, keď spomedzi 45-tisíc oslovených ľudí odpovedalo viac ako tritisíc.

„Ten záujem je úplne po celom Slovensku. Polovica z ľudí, ktorí majú záujem o nájomné bývanie, sú ženatí alebo vydaté, 31 percent je slobodných, 17 percent rozvedených, 2 percentá sú vdovci, alebo vdovy,“ uviedol Krajniak. Občania majú podľa neho záujem najmä o trojizbové nájomné byty, najviac záujemcov o štvorizbové byty je na východnom Slovensku.

Dôležitý faktor pre investorov

V Bratislave podľa pomeru žiadostí je najväčší záujem o dvojizbové byty. „Zrejme ľudia alebo rodiny na východnom Slovensku počítajú do budúcnosti s väčším počtom detí, ktoré chcú mať, a preto záujem o štvorizbové nájomné byty je výrazne väčší v porovnaní napríklad s Bratislavou,“ podotkol minister.

Ako kľúčový faktor pre rozhodnutie o nájomnom byte je podľa Krajniaka to, že najviac ľudí na Slovensku má záujem o nájomné byty vzdialené od miesta práce do 30 minút.

„Toto je dôležitý faktor pre investorov, s ktorými úrad podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina) hovorí. Najviac citliví na časovú dostupnosť do práce boli ľudia na východnom Slovensku. V Bratislave je to oveľa menej,“ poznamenal Krajniak. Predpokladá, že človek žijúci na východe sa možno jednoduchšie presťahuje za prácou do Bratislavy alebo Trnavy.