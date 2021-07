Nájomné bývanie by sa malo stať dostupnejšie aj emisiami sociálnych dlhopisov

Záujem verejnosti o životné prostredie a sociálne témy neustále rastie. Podľa analytika Swiss Life Select Slovensko Pavla Škriniara tiež platí, že v blízkej budúcnosti bude čoraz náročnejšie nájsť investíciu, ktorá nie je zodpovedná. Do popredia sa pomaly dostáva téma sociálneho investovania, vďaka ktorému by sa aj nájomné bývanie malo stať dostupnejšie.

Forma sociálnych dlhopisov sa odlišuje v tom, že projekt nie je primárne komerčný, ale má najmä sociálny rozmer. „Téma sociálneho investovania je veľmi aktuálna,“ povedal pre agentúru SITA Škriniar. Investor výberom takto zameraného cenného papiera dáva podľa neho najavo, že mu nejde o krátkodobý prospech, ale vie sa pozerať aj na udržateľnosť investície z dlhodobého hľadiska.

Stovky bytov pre zraniteľné skupiny

Aktuálne sa v snahe pomôcť sociálne slabším obyvateľom získať lacnejšie nájomné bývanie spojila Slovenská sporiteľňa so štátnym investičným holdingom. Pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK pripravuje emisiu sociálnych dlhopisov, prostredníctvom ktorej sa bude financovať projekt dostupného nájomného bývania.

Štát si pritom už dlhodobo nevie poradiť so schémou nájomného bývania. Koaličné hnutie Sme rodina pred voľbami informovalo, že plánujú vybudovať 25-tisíc bytov ročne. Doteraz však nepostavili ani jeden a aktuálne opätovne predložilo hnutie do parlamentu návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Ten má zabezpečiť výstavbu 10-tisíc štátnych nájomných bytov do piatich rokov. Pôvodný návrh stiahlo hnutie na žiadosť koaličných partnerov.

Objem emisie prostredníctvom Slovenskej sporiteľne by mal dosiahnuť do 10 mil. eur. Riešenie nájomného bývania zastrešuje spoločnosť Dostupný Domov, ktorá vznikla ako spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding. Jej cieľom je hľadať dlhodobo udržateľný model dostupného nájomného bývania. Spoločnosť Dostupný Domov dlhodobo plánuje vlastniť niekoľko stoviek bytov pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Sociálne zodpovedné investovanie

„Zodpovednému investovaniu sa v našej banke venujeme dlhodobo, po nedávnej emisii zelených dlhopisov teraz prinášame klientom možnosť aj sociálne zodpovedného investovania. Svoje financie tak môžu uložiť do prvého sociálneho dlhopisu na Slovensku s pozitívnym dopadom na znevýhodnené a zraniteľné cieľové skupiny,“ povedal riaditeľ Erste Private Banking na Slovensku Michal Orlovský.

Slovak Investment Holding nemá zatiaľ informácie o tom, či popri Slovenskej sporiteľni plánujú prostredníctvom sociálnych dlhopisov financovať spoločensky prospešné aktivity aj ďalšie súkromné inštitúcie, avšak rozhodne by takéto iniciatívy privítal a s takýmito subjektmi perspektívne na takýchto aktivitách spolupracoval. „V zahraničí ide o rozvojový sektor a bolo by pre našu krajinu veľmi prospešné, ak by ľudia disponujúci voľnými prostriedkami ich vkladali do tohto novátorského typu finančných nástrojov,“ uviedol pre agentúru SITA poradca predstavenstva Slovak Investment Holding pre oblasť sociálnej ekonomiky Michal Polák.