Národné kultúrne a kongresové centrum v Inchebe môže stáť len polovicu pôvodnej sumy. Unikátne a udržateľné riešenia prichádzajú z dielne svetoznámych architektov

Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré môže v nasledujúcich rokoch vyrásť v Inchebe, prinesie nielen unikátnu multifunkčnú halu v duchu najmodernejších požiadaviek doby, ale aj jedinečný priestor pre ľudí, aký v Bratislave zatiaľ chýba. Vďaka návrhom svetoznámeho štúdia sa naše hlavné mesto môže zaradiť medzi metropoly ako New York, Londýn či Moskva.

Unikátny priestor na oddych s atraktívnymi výhľadmi na všetky bratislavské dominanty, plný zelene a umenia, dotvorený lákavými vodnými plochami, priestorom pre cyklistov a v neposlednom rade marínou s vyhliadkovou plošinou na Dunaji – tak by už o niekoľko rokov mohla vyzerať lokalita bratislavskej Incheby. O ohromujúci výsledok, ktorý je súčasťou návrhu národného kultúrneho a kongresového centra, sa postarajú architekti newyorského štúdia Diller Scofidio + Renfro, ktorí si na spoluprácu prizvali krajinných architektov zo štúdia Hargreaves Jones. Desiatky oceňovaných realizácií v metropolách po celom svete vrátane Olympijského parku kráľovnej Alžbety ich radia ku špičke vo svojom odbore.

S rešpektom k pôvodnej architektúre

Búraním budov, ktoré dlhé roky tvorili genius loci Bratislavy, naše hlavné mesto prichádza o svoj charakter. Aj preto architekti, ktorých Incheba pôvodne oslovila na spracovanie tzv. masterplanu a celkového rozvoja lokality, prichádzajú s riešením, ktoré na jednej strane pozdvihne Bratislavu na svetovú úroveň, a na druhej strane citlivo nadviaže na súčasnú architektúru bez nutnosti akéhokoľvek búrania. „Záchrana a obnova hodnotných stavieb je vo svete veľká téma. Príklady z mnohých krajín ukazujú, že ikonické stavby majú v architektúre vyspelých a zelených miest významné miesto. Návrhy newyorského štúdia Diller Scofidio + Renfro nás preto okamžite nadchli,“ povedal Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Incheba.

Popri pôvodnom návrhu architekti pracujú s renováciou súčasnej Expo Areny, ktorá už teraz spĺňa kapacitné požiadavky na národné kultúrne a kongresové centrum. Štúdio Diller Scofidio + Renfro má povesť najlepších svetových odborníkov na verejný priestor a ich rukopis môže Bratislavu zaradiť medzi prestížne metropoly: nový zelený Dunajský park a promenáda s rekreačnými funkciami majú byť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy prístupné 365 dní v roku. Projekt národného kultúrneho a kongresového centra v Inchebe počíta aj s konceptom prístupných a plne využiteľných zelených striech, ktoré majú výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie. Chýbať nemajú atraktívne vodné plochy, priestor pre cyklistov, umenie a kultúru, vďaka čomu môže verejný priestor rovnako dobre slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta.

Ohromujúci výsledok za polovičnú cenu

Pandémia koronavírusu otvorila otázky nielen o budúcom využití kultúrneho a kongresového centra, ale rovnako o nákladoch na jeho vybudovanie. Bývalá vláda ešte vo februári 2020 na tento účel schválila vyčlenenie sumy do 60 miliónov eur. Hoci súčasná vláda chce najprv vidieť štúdiu uskutočniteľnosti, otázka o financiách, ktoré majú ísť na účely národného kultúrneho a kongresového centra, zostáva otvorená. „Len na boj s pandémiou koronavírusu už vláda vynaložila takmer 8 miliárd eur. Uvedomujeme si, že Ministerstvo financií, ktoré nakladá s prostriedkami daňových poplatníkov, aktuálne čelí mnohým výzvam, a preto prichádzame aj s výrazne ekonomickejším riešením centra, vďaka ktorému môžeme dosiahnuť skvelý výsledok za polovičnú sumu. Zároveň plánujeme vytvoriť špičkové multimediálne centrum, ktoré by mohlo slúžiť aj na svetové filmové produkcie a Bratislava by tak dokázala ťažiť nielen z kongresov a kultúrnych podujatí,“ pokračuje Alexander Rozin.

Vďaka unikátnym riešeniam z dielne newyorských architektov by si projekt národného kultúrneho a kongresového centra v Inchebe vyžiadal polovičné náklady, teda len 30 miliónov eur. „Za túto sumu môžeme dosiahnuť ohromujúce výsledky, v rámci ktorých Bratislava získa špičkovú multifunkčnú halu s najmodernejšou technikou, ale aj unikátny zelený verejný priestor,“ dodal Alexander Rozin. Incheba naďalej štátu ponúka aj pomoc so spracovaním koncepcie rozvoja kongresovej turistiky, ktorá na Slovensku dlhodobo chýba, a je pritom základným predpokladom jej rozvoja.

Marína s vyhliadkovou plošinou a viac života pri Dunaji

V prípade, že lokalita Incheby bude spomedzi ďalších uchádzačov vybraná na vybudovanie národného kultúrneho a kongresového centra, Incheba plánuje z vlastných prostriedkov na pravom brehu Dunaja vybudovať marínu s vyhliadkovou plošinou a oddychovým priestorom pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Marína by zároveň mala slúžiť na prepravu účastníkov kongresov medzi Viedňou, ktorá patrí medzi kongresové veľmoci, a naším hlavným mestom. Rovnako by mohla prepojiť oba brehy Dunaja a výrazne zatraktívniť a zjednodušiť dopravu v meste.

Incheba je na národné kultúrne a kongresové centrum predurčená

Incheba má ako jediný z uchádzačov všetky predpoklady na to, aby národné kultúrne a kongresové centrum vzniklo práve v tejto lokalite. Výstavno-kongresový komplex už teraz spĺňa všetky požiadavky na organizáciu kongresov a kultúrnych podujatí ako sú lokalita s výbornou dostupnosťou v širšom centre mesta, napojenie na všetky druhy dopravy vrátane pešej dostupnosti MHD, multifunkčnosť, efektivita a variabilita priestorov, občianska vybavenosť a v neposlednom rade schopnosť zaistiť bezpečnosť pri štátnických podujatiach na najvyššej úrovni. Vďaka tomu sa v jej priestoroch doteraz uskutočnilo viac ako 110 kongresov a 250 koncertov, medzi ktorými nechýbali desiatky svetových hviezd. Navyše, výstavné priestory, ktorými disponuje iba Incheba, sú jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré organizátori kongresov pri ich umiestňovaní berú do úvahy. „Veríme, že pre OZ NKKC, rovnako ako pre Ministerstvo financií, tieto argumenty vrátane ekonomického riešenia, zavážia,“ uzavrel Alexander Rozin.