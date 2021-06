Návrh stavebného zákona ide opäť do pripomienkovania, Slovensko potrebuje podľa Holého nadčasovosť

Návrh zákona o územnom plánovaní aj návrh zákona o výstavbe predloží vicepremiér Štefan Holý do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania. Návrhy zákonov sa systémovo nemenia, sú v nich zapracované úpravy od viacerých subjektov, ktorých pripomienky boli diametrálne odlišné.

Cieľom je, aby sa mohli všetci oboznámiť s upravenými návrhmi detailne. Ako podotkol podpredseda vlády Holý, partneri boli o tomto jeho rozhodnutí informovaní v rámci rozporových konaní od 14. júna 2021. Predpokladané spustenie opakovaného medzirezortného pripomienkového konania k návrhom zákonov bude začiatkom júla 2021.

Dlhodobo neriešené problémy

Štefan Holý je presvedčený, že dnešný stavebný zákon je previazaný s veľkým množstvom právnych predpisov a otvára veľa dvier, za ktorými sú roky neriešené problémy. Ak by sa niečo v politickej praxi mohlo volať zlepenec, tak by to mal byť podľa neho aktuálny stavebný zákon.

Základ toho súčasného je totiž z roku 1976 a bol veľakrát novelizovaný, opravovaný, upravovaný a zliepaný. „Vyhovuje len byrokratom a ohýbačom pravidiel,“ zdôraznil Štefan Holý s tým, že nové predpisy majú ambíciu byť lepšie ako stav, ktorý je dnes. Nové zákony musia byť podľa neho nadčasové.

Na Úrad vlády SR prichádzajú desiatky podnetov od občanov i podnikateľov, ktorí nedokážu brániť svoje práva, ale častokrát nedokážu splniť až absurdné podmienky ukladané stavebnými úradmi. Politický oportunizmus, ktorý udržiava „status quo“ dnešného nastavenia legislatívy, len aby neboli narušené vzťahy a toky peňazí, je podľa vicepremiéra už pre systém neudržateľný.

Cieľom je nájsť najlepšie riešenia

Jedným z dôsledkov je takmer nedostupnosť bývania, ale aj výstavba v Demänovskej doline. „Je potrebné hľadať veľa kompromisov medzi záujmami štátu, samosprávy, podnikateľov, ale aj verejnosti,“ dodal Štefan Holý.

Ako podotkol podpredseda vlády Holý, v legislatívnych návrhoch sa na základe prebiehajúcich rozporových konaní upravujú riešenia problémov tak, aby dlhodobo neriešené situácie legislatíva reflektovala.

„Chceme, aby sa všetci mohli s upravenými návrhmi detailne a opakovane oboznámiť a aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania a rozporových konaní, bolo možné nájsť čo najlepšie riešenia,“ konštatoval Štefan Holý s tým, že zapracované pripomienky nemenia navrhované reformné zámery a sú o vyvažovaní záujmov, ale aj o precizovaní práv a povinností.