Nová obytná zóna v niekdajšom výrobnom areáli v Žarnovici má stáť 30 mil. eur

Spoločnosť F.L.R. Invest, s.r.o., plánuje v Žarnovici v bývalom priemyselnom areáli Pozana po výstavbe obchodného centra vybudovať aj obytné územie.

Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), ide o ďalšiu etapu výstavby, v rámci ktorej má byť vybudovaná aj občianska vybavenosť a prislúchajúca technická vybavenosť.

Investor predpokladá náklady približne vo výške 30 mil. eur, pričom realizácia má prebiehať v niekoľkých etapách.

Rozdelenie územia

„Celé územie je priestorovo a funkčne rozdelené na jednotlivé komplexy. Územie má celkovú orientačnú kapacitu pre realizáciu výstavby päť bytových domov v komplexoch A, B a Hexagon v bývalom obilnom sile, čo predstavuje 340 bytových jednotiek, realizáciu občianskej vybavenosti a plôch pre voľnočasové aktivity,“ popisuje sa v zámere.

Investor chce výstavbu začať v druhom štvrťroku 2023, pričom prvá etapa by mala byť hotová do konca roka 2024 a celková výstavba by mala byť ukončená na konci roka 2028.

Nové centrum a komunikácie

Areál sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Žarnovica. Nachádzajú sa tu objekty, ktoré sú v prevažnej miere určené na odstránenie, spevnené plochy, novovybudované obchodné centrum s príslušnými spevnenými plochami a novovybudovanými prístupovými komunikáciami.

V minulosti areál slúžil ako skladovo-výrobné priestory slúžiace na poľnohospodárske zameranie.