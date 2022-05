Obec Cífer odkúpila Veľký kaštieľ aj s historickým parkom. Rekonštrukcia je nevyhnutná a potrebné budú milióny eur (foto)

Obec Cífer získala štyristoročný Veľký kaštieľ aj s približne šesťhektárovým historickým parkom. Predovšetkým o bývalý anglický park mala podľa starostu Maroša Sagana záujem viac ako desať rokov.

Dohoda o predaji so spoločnosťou Istrochem Reality, ktorá patrí medzi firmy Andreja Babiša, sa začala rysovať až minulý rok. V sobotu 14. marca organizuje obec Deň otvorených dverí v kaštieli aj parku, obe národné kultúrne pamiatky prvýkrát ukáže verejnosti.

Slúžiť by mohol aj seniorom

Historický park bude slúžiť všetkým obyvateľom, Veľký kaštieľ by v budúcnosti mohli využívať cíferské obecné organizácie a spolky, malá časť možno poslúži múzeu. Rozhodnutie budú mať v rukách poslanci obecného zastupiteľstva, vzhľadom na demografický vývoj však bude podľa starostu Sagana treba uvažovať aj o zariadení pre seniorov.

„Bývalý anglický park nebol udržiavaný a dnes je to prakticky les. Zámerom obce je vrátiť mu v priebehu nadchádzajúcich rokov opäť podobu anglického parku. Obyvatelia budú mať možnosť aj počas jeho rekonštrukcie chodiť do tohto priestoru a využívať ho na prechádzky, behanie alebo posedenie,“ načrtol plány starosta Sagan.

Dodal, že zachovanie a zveľadenie parku je pre Cífer veľmi dôležité, pretože v obci nie sú ďalšie väčšie plochy zelene.

Starosta Maroš Sagan a pracovníčky obecného úradu chystajú v sobotu vo Veľkom kaštieli Deň otvorených dverí. Foto: Pavol Machovič

Rekonštrukcia bude stáť milióny eur

Rekonštrukcia je nevyhnutná aj v prípade Veľkého kaštieľa, podľa odhadov starostu si vyžiada niekoľko miliónov eur. Ide o plány na niekoľko rokov, obec Cífer sa bude po vypracovaní potrebných dokumentácií uchádzať o získanie peňazí na obnovu tohto historického skvostu z externých zdrojov.

„Veľký kaštieľ je momentálne v zlom stave, pretože sa tam dlho neinvestovalo. Prízemie je celé zavlhnuté, ale dve nadzemné podlažia by po určitých úpravách boli užívaniaschopné,“ popísal stav pamiatky Sagan.

Kaštieľ využívali od roku 1945 do roku 2008 Hydinárske závody, jednu časť má prenajatú súkromná firma. Keďže nedávny zápis do materskej školy ukázal, že viac ako 50 detí by sa od septembra do škôlky nedostalo, do úvahy prichádza aj rýchle zriadenie dvoch vysunutých tried práve vo Veľkom kaštieli.