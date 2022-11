Odborná komisia vybrala víťazný návrh pre výstavbu polyfunkčného domu s podzemným parkoviskom v Trnave

Najlepšie riešenie pre zámer výstavby polyfunkčného domu s podzemným parkoviskom medzi Paulínskou, Dolnopotočnou a Halenárskou ulicou v Trnave pripravili architekti zo spoločnosti A.B.K.P.Š. Prostredníctvom súťažného dialógu o tom rozhodla komisia zložená z odborníkov.

Komisia okrem iného ocenila „pochopenie kontextu a ducha miesta a nadviazanie na pôvodnú urbanistickú stopu“, ale aj sprístupnenie strešnej roviny pre verejnosť či efektívne riešenie podzemných garážových priestorov.

Chcú vyššiu kvalitu oproti štandardu

Podľa podmienok zadefinovaných pre súťažný dialóg má byť súčasťou polyfunkčného domu najmenej 160 parkovacích miest v suteréne, na prízemí priestory pre obchod a služby a nad nimi byty jedno až štvorizbové byty.

„Verejný obstarávateľ má záujem, aby navrhované byty poskytovali vyššiu kvalitu bývania oproti bežnému komerčnému štandardu bytov dostupných v novostavbách na trhu s nehnuteľnosťami,“ uvádza sa v rámcovom zadaní mesta Trnava.

Plocha dlho slúžila ako parkovisko

Do súťažného dialógu, čo je jedna z foriem verejného obstarávania, sa prihlásilo 19 uchádzačov, komisia vybrala do finále tri ateliéry. Po vyhlásení výsledkov by malo nasledovať nasledovať rokovanie o zmluve na dodanie dokumentácií.

Plocha medzi Paulínskou a Halenárskou ulicou vznikla asanáciu historickej zástavby, už celé desaťročia slúži ako parkovisko. Ide o jeden z mála nezastavaných pozemkov v centre mesta, od Trojičného námestia je vzdialený len pár desiatok metrov.