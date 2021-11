Pandémia mení trh s kanceláriami, vplýva aj na ceny ich prenájmu

Trh s kancelárskymi priestormi sa vplyvom pandémie mení, na rozdiel od trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami. Pre agentúru SITA to uviedol risk manažér a odhadca cien nehnuteľností z realitnej spoločnosti Lexxus Peter Ondrovič. „Veľa firiem obmedzilo z dôvodu pandemických opatrení investície do kancelárskych priestorov. Preto sa vzhľadom k zmenenému konceptu fungovania firiem na trh dostalo viacero kancelárskych priestorov na prenájom,“ uviedol Ondrovič s tým, že v Bratislave sú dnes preto kapacity dostupných, ako aj čoskoro dokončených kancelárskych priestorov, postačujúce.

Ako dodal, mnohí prenajímatelia si snažia aj napriek nepriaznivej situácii na trhu udržať relatívne vysokú úroveň vlastného portfólia prenajatých priestorov (okolo 88 – 90 percent). „To je však výrazne komplikovanejšie v prípade spoločností ponúkajúcich rozsiahle plochy na prenájom, kde je väčšina z novodokončených plôch dnes prázdna resp. nájomný vzťah bol buď časovo posunutý, či kontrakty pozastavené,“ poznamenal Ondrovič.

Situácia vplýva aj na ceny

Aktuálna situácia na trhu s kancelárskymi priestormi má podľa Ondroviča vplyv aj na ceny. „Vo viacerých prípadoch, samozrejme za určité formy kompenzácie, dochádza ku zníženiu ceny nájmu alebo iným formám úpravy nájmov či poskytnutím nájomných prázdnin v prípade najsilnejších vĺn vývoja pandemického cyklu. Kompenzácie sú robené v rámci kontraktuálnych pravidiel a v drvivej väčšine ide o predĺženie doby nájmu,“ vysvetlil.

Peter Ondrovič si myslí, že v najbližšej budúcnosti zrejme príde k redukcii dopytu firiem po kancelárskych priestoroch. „Do popredia sa dostáva systém práce z domu – home office a priestory kancelárií budú skôr slúžiť k meetingom a brainstormingom. Mnohé firmy začali investovať do technológií, ktoré im umožnia prejsť plynule na nový koncept fungovania,“ skonštatoval. Ako dodal, to samozrejme dáva priestor pre nasmerovanie investícií na trhu do rezidenčných a rekreačných nehnuteľností. „Predpokladáme posun napríklad aj v koncepte nájomných bytov či ďalší rozvoj trhu nájmu,“ uzavrel.