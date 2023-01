Predaj nehnuteľností na Slovensku klesá, developeri sa pripravujú na alternatívu a nájomné byty chcú financovať inak

Medzi Slovákmi rastie záujem o bývanie v nájomných bytoch, obce aj developeri chcú vo väčšej miere stavať aj domovy pre seniorov. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) mal v uplynulom roku požiadavky na podporu projektov dokopy za 322 miliónov eur, informovalo v stredu Ministerstvo dopravy SR.

Záujem o úvery už majú aj developeri

Podľa generálneho riaditeľa ŠFRB Tomáša Lamprechta pred rokom, dvoma dosahovali žiadosti o podporu bývania sumu medzi 220 miliónmi až 260 miliónmi eur. Záujem o úvery majú už nielen obce a mestá, ale aj developeri.

„Tým, že hypotéky stúpajú, sa už nepredáva toľko bytov ako pred pár mesiacmi, a zrejme sa ani nebude predávať. Preto sa developeri pripravujú na alternatívu financovania cez nás,“ povedal v rozhovore na sociálnej sieti Lamprecht.

Paneláky a bytovky čaká reobnova

Šéf ŠFRB upozornil, že mnohých Slovákov bude čoskoro čakať investícia do skvalitnenia bývania. Paneláky či bytovky, ktoré boli obnovované pred 20 či 25 rokmi, pravdepodobne budú musieť prejsť takzvanou reobnovou.

„Hovoríme napríklad o zmene zateplenia. Dnes už sú tie trendy inde ako kedysi. Ak sa rozhodnete pre obnovu, odporúčam ju spraviť komplexnú, teda aby mala tri a viac podúčelov a potom je to s nulovým úrokom na 20 rokov,“ priblížil Lamprecht. Podľa neho niekto to robí na časti, jeden rok spraví výťah, ďalší rok stúpačky a potom zatepľuje.

„Každý úver má potom s nejakou sadzbou a celé sa to predražuje. Ak by to ale spravili naraz, môžu dosiahnuť nulovú úverovú sadzbu,“ poradil s tým, že určite sa treba zamerať na komplexnú obnovu.

Niektoré žiadosti boli zamietnuté

ŠFRB vlani priznal podporu na nájomné byty v objeme 50 miliónov eur, čím podporil výstavbu 921 bytov. Ako fond v závere minulého roka informoval agentúru SITA, celkový dopyt na nájomné byty bol na úrovni 101 miliónov eur, avšak z dôvodu prekročenia minimálnej pomoci de minimis pri právnických osobách boli niektoré žiadosti zamietnuté.

Vlaňajšie komunálne voľby mali podľa fondu negatívny vplyv aj na podávanie žiadostí na výstavbu či kúpu nájomných bytov zo strany samospráv a právnické osoby boli ovplyvnené zvyšujúcou sa úrokovou sadzbou Európskej centrálnej banky.