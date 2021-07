Pri Dubnici nad Váhom vyrastie nový priemyselný park, prinesie približne tisíc pracovných miest

V logisticko-priemyselnom parku medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou by mal v budúcom roku na takmer štrnásťhektárovej ploche vyrásť nový komplex pre výrobu a služby.

Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) predložil odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Ilave investor, ktorým je trenčianska spoločnosť Internacional Consulting.

Výstavba potrvá rok

Investičné náklady sú odhadnuté na 35 miliónov eur, prácu by tu mohla nájsť približne tisícka zamestnancov. Investor počíta so začiatkom výstavby, ktorá by mala trvať 12 mesiacov, v prvom štvrťroku budúceho roka.

Investor predložil zámer v dvoch variantoch, na ploche takmer 140-tisíc metrov štvorcových však bude dominovať viacúčelová hala, delená do jednotlivých prenajímateľných sekcií s celkovou rozlohou 73 517 metrov štvorcových. Výrobná plocha by pritom mala tvoriť viac ako polovicu celkovej rozlohy haly.

Pribudnú aj parkovacie miesta

„V časti haly bude prebiehať finálna montáž a uskladnenie veľmi širokého sortimentu súčiastok predovšetkým pre automobilový priemysel, ako napríklad výroba káblových zväzkov, montáž vnútorného vybavenia dverí osobných automobilov, montáž textilných skladacích striech pre autá či montáž baliacich strojov,“ uvádza sa v zámere.

Súčasťou investície je aj výstavba príslušnej infraštruktúry, vnútroareálových komunikácií a parkovísk, pričom vybudovaných by tu malo byť okolo 350 parkovacích miest.