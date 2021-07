Sme rodina popiera výroky Fica: Pri štátnych nájomných bytoch nešlo o kšeft ani vydieranie

Po tom, ako cez víkend parlament schválil tzv. očkovací zákon, predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico tvrdil, že že dva hlavné subjekty vládnej koalície sa preň vzájomne vydierali.

Sme rodina, ktorá pôvodne zvýhodňovanie ľudí zaočkovaných proti COVID-19 odmietala, zákona nakoniec podľa Fica podporila len preto, aby jej koaličné OĽaNO podporilo financovanie výstavby nájomných bytov.

„OĽaNO oznámilo Sme rodina, že im nepodporí v žiadnom prípade miliardu na kšefty s bytmi, za predpokladu, že im Sme rodina nepodporí tento nezmyselný diskriminačný zákon,“ povedal líder Smeru. Ako dodal, toľko sa hádali, až sa dohádali a obidve strany sú spokojné.

Sme rodina obvinenia z kšeftov odmieta

Poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania rovnako cez víkend prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR, a tak pôjde automaticky aj do medzirezortného pripomienkového konania i na rokovanie vlády. Do parlamentu sa následne vráti na septembrovej schôdzi.

Projekt nájomných bytov je jednou z priorít hnutia Sme rodina a súčasnej vládnej koalície so zámerom naštartovať na Slovensku po dlhých rokoch stagnácie masívnu výstavbu chýbajúcich a cenovo dostupnejších bytov v réžii štátu. Ficove výroky, že pri schválení návrhu o štátnom nájomnom bývaní išlo o kšeft s developermi, politický obchod či vydieranie s hnutím OĽaNO odmieta.

„Nie je to pravda, pretože zákon o nájomných bytoch bol zaradený do programového vyhlásenia vlády, čiže na ňom bola dohoda celej koalície dávno predtým, než prišiel minister zdravotníctva so zákonom o očkovaní,“ povedal pre portál vRealitách.sk poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), ktorý navrhovaný zákon predložil.

Podľa neho to logicky nemôže byť tak ako tvrdil Fico, keďže práve ich hnutie dosiahlo v koalícii ústupky vo všetkých svojich požiadavkách. „Teda, aké vydieranie, keď nám prešiel zákon o nájomných bytoch a všetky naše požiadavky k očkovaciemu zákonu?“ spýtal sa Svrček.

Poslanec za Sme rodina Miloš Svrček (vľavo) a šéf hnutia Boris Kollár. Foto: Sme rodina.

Ako to má fungovať