Priemerná cena bratislavského bytu prvýkrát prekonala 250-tisíc eur, najžiadanejšie je dvojizbové bývanie

Počas tretieho štvrťroka 2021 sa ceny bytov v novostavbách v Bratislave ďalej zvyšovali. Analytici z Bencont Investments v pravidelnom prieskume zistili, že na konci štvrťroka priemerná cena dosiahla 4 073 eur za meter štvorcový vrátane DPH.

„S rastúcou jednotkovou cenou, prirodzene, rástla aj priemerná absolútna cena, ktorá prvýkrát prekonala hranicu 250-tisíc eur, a to aj napriek skutočnosti, že sa priemerná rozloha bytov znižuje. Predaj sa oproti predchádzajúcim štvrťrokom mierne znížil, no realizačná cena sa doťahovala na tú ponukovú,“ uvádzajú analytici.

Dôvod poklesu ponuky

Koncom tretieho štvrťroku 2021 tvorilo ponuku voľných novostavieb v Bratislave 2 142 bytov. Prišlo aj k ďalšiemu poklesu počtu voľných bytov, medziročne až o 20 percent.

„Ponuka sa tak znížila na úroveň z obdobia pred pandémiou. Za poklesom ponuky stojí hlavne nízky počet nových bytov, ktorých v priebehu štvrťroka bolo len niečo cez 100, pričom predaj činil viac než 600 bytov,“ konštatujú analytici.

Priemerná cena voľných bytov počas štvrťroka ďalej rástla a vyšplhala sa na 4 073 eur za meter štvorcový vrátane DPH. „Medziročné tempo rastu predstavovalo až 15 percent, no oproti druhému štvrťroku sa ceny pohli len o 1,6 percenta, čo môže byť znakom postupného spomaľovania tempa rastu pod 10 percent,“ dodávajú.

Najpredávanejšie sú dvojizbové byty

Na strane dopytu po bytoch za tretí štvrťrok zaznamenali pokles predaja o 20 percent na 642 bytov. Podľa analytikov však ide o bežný sezónny pokles, ktorý súvisí s dovolenkovými mesiacmi júl a august.

Priemerná cena predaných bytov rástla a dostala sa až na 3 860 eur za meter štvorcový, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast až o 19 percent.

„Najprudšie rástli realizačné ceny v okrese BA II, kde trh akceptoval zvyšovanie cien bytov nielen vo vyššej, prémiovej kategórii bytov ale aj v prípade štartovacích bytov na okraji okresu. Najpredávanejšími ostali dvojizbové byty, ktoré tvorili takmer až 50 percent celkového predaja novostavieb v Bratislave. Ako tradične nasledovali trojizbové byty a za nimi štvorizbové byty,“ konštatuje hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.

Realitná bublina

Očakávať sa dá podľa analytikov aj naďalej pokračovanie rastu cien bytov. Ako uvádza Bruchárik, čiastočným riešením situácie by bolo sprehľadnenie, zjednodušenie a zrýchlenie povoľovacích procesov, ktoré by umožnili zvýšenú výstavbu a na trhu vytvorili konkurenciu, ktorá by zabránila ďalšiemu cenovému rastu.

„Pokiaľ by totiž rast cien pokračoval aktuálnym tepom 10-15 percent medziročne, pričom mzdy by rástli tretinovým tempom, tak by sa Bratislava skôr či neskôr ocitla v realitnej bubline, čo môže ďalšiemu vývoju mesta vážne uškodiť,“ konštatujú analytici a dodávajú, že tempo rastu by sa však postupne malo znižovať.

„Na rok 2021 sa dá očakávať 10 až 15-percentný nárast, zatiaľ čo v ďalších rokoch očakávame postupné spomalenie na úroveň 5 až 10 percent,“ uzatvárajú.