Rodičia chcú deťom s prvým bývaním pomôcť, väčšina im pravidelne odkladá

Väčšina rodičov na Slovensku chce svojim deťom pomôcť pri štarte do života aj tým, že im zabezpečia aspoň časť financií na prvý vlastný domov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vo februári a v marci realizovala pre Prvú stavebnú sporiteľňu prieskumná agentúra Median SK.

To, že by rodičia mali finančne pomôcť svojim deťom, si myslí 76 percent respondentov. Takmer dve tretiny oslovených rodičov svojim deťom na ich prvý vlastný domov aj peniaze odkladá.

Niektorí rodičia zafinancujú celý byt

Necelá polovica rodičov chce svojim deťom nasporiť aspoň časť sumy, ktorú budú na osamostatnenie sa potrebovať. Každý šiesty rodič však plánuje svojim deťom nasporiť na celú hodnotu budúceho domova.

„Pri kúpe nehnuteľnosti je dnes potrebné mať nasporenú aspoň časť sumy dopredu. Čím skôr rodičia začnú deťom pravidelne sporiť, tým väčšiu časť budú schopní financovať z vlastných zdrojov a získajú výhodnejšie úverové podmienky na dofinancovanie,“ vysvetľuje vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Jozef Plško.

Mladí majú o cene nehnuteľností predstavu

Väčšina ľudí má jasnú predstavu o tom, akú sumu budú potrebovať na zabezpečenie vlastného bývania v budúcnosti. Polovica respondentov počíta s tým, že na bývanie si vystačí so sumou do 100-tisíc eur, približne pätina respondentov bude potrebovať na bývanie minúť do 200-tisíc eur a iba 4 percentá ľudí budú potrebovať viac peňazí. Asi 25 percent ľudí nevedelo sumu určiť.

S vyššími výdavkami na bývanie počítajú najmä mladší respondenti. Viac ako tretina ľudí vo veku od 18 do 25 rokov predpokladá, že ich náklady na bývanie presiahnu 100-tisíc eur. Výška sumy, ktorú respondenti budú potrebovať na bývanie, závisí vo výraznej miere od miesta bydliska. So sumou nad 100-tisíc za byt či dom počíta viac ako polovica obyvateľov Bratislavského kraja, ale iba každý šiesty respondent z Prešovského kraja.