Slovensko má za sebou podľa NBS rok rekordného rastu nehnuteľností, nahor idú zároveň ceny aktív

Vo vzťahu k cenám nehnuteľností máme za sebou rok rekordného rastu cien nehnuteľností, tento rok na úrovni 18 percent. To môže podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra vytvárať riziko pre finančnú stabilitu, a to z hľadiska úverovania, resp. preúverovania sa obyvateľstva. No podľa neho s rastúcou cenou nehnuteľností rastú aj ceny aktív. „Obyvateľstvo bohatne, keď má väčší majetok k dispozícii,“ poznamenal Kažimír.

Treba si podľa guvernéra centrálnej banky uvedomiť, že napríklad obdobie nízkych úrokových sadzieb tlačí investičné rozhodovanie do kúpy nehnuteľnosti. To je jeden z faktorov nárastu cien nehnuteľností ako takých a to má za následok zvyšovanie súkromného majetku.

Avšak je potrebné si podľa neho uvedomiť aj to, že aktuálne sa nachádzame síce v časoch vysokej inflácie, avšak po dlhých rokoch potácania sa okolo deflácie a nízkej inflácie. Ako dodal Kažimír, rast cien bude síce pokračovať, no dynamika rastu sa spomalí.