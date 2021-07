Slovensko môže získať z EÚ štedrý balík peňazí pre sektor budov, zameraný je na zníženie emisií

Balík legislatívnych zmien z dielne Európskej komisie zameraný na zníženie emisií prináša novinky aj pre sektor budov. Ako informuje platforma Budovy pre budúcnosť, revíziou smernice o energetickej efektívnosti by malo prísť k rozšíreniu povinnosti obnovovať 3 % budov ročne na všetky verejné budovy, a to do kategórie takmer nulových budov.

Revízia by tiež mala priniesť väčší dôraz na princíp energetickej efektívnosti a na audity a povinný energetický manažment u väčších neobytných budov. Platforma pritom toto smerovanie víta, upozorňuje však, že úspech a prijatie návrhov obsiahnutých v balíku Fit for 55 veľmi závisí od ich konkrétnej podoby a implementácie v každej členskej krajine.

Sektor budov je pritom v snahe dosahovať klimatické ciele kľúčový. Sú totiž zodpovedné za 36 % emisií CO2 v Európskej únii. Aj preto sa opakovane vyskytuje ako prioritný v rôznych strategických materiáloch.

„Európska komisia si uvedomuje, že pre takto náročné navyšovanie ambícií nemôže nechať členské štáty bez prostriedkov na financovanie týchto náročných opatrení a spolu s cieľmi ponúka štedrý balík európskych zdrojov. Je to príležitosť, ktorú máme aj na Slovensku a je len na nás, ako ju využijeme a či naozaj sektor budov dokážeme v časovom horizonte 10 rokov posunúť na kvalitatívnu úroveň progresívnych krajín,“ uviedla riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.