Sporné body v navrhovanej stavebnej legislatíve ostali nezmenené, Klubu 500 sa nepáčia ani vysoké poplatky

Sporné body v navrhovanej stavebnej legislatíve z dielne vicepremiéra Štefana Holého ostali nezmenené, pričom na nový systém stavebného konania budú prispievať občania tisíckami a podnikatelia až miliónmi eur.

Hrozí ďalšia byrokracia

Upozornilo na to združenie najväčších zamestnávateľov Klub 500, ktoré má vážne námietky tak voči neodôvodnene vysokým poplatkom, ako aj voči vzniku nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Podľa klubu na jeho činnosť by sa mali vyskladať obyvatelia a firmy drastickým zvýšením poplatkov.

Ako pripomína združenie, úrad mal pôvodne celý proces výstavby centralizovať, zjednotiť a zjednodušiť, ale ukázal sa opak, keďže časť činností v oblasti posudzovania stavebných zámerov ostáva aj na obciach a mestách. Namiesto efektivity tak podľa Klubu 500 hrozí, že s novým úradom pribudne len byrokracia a vysoká finančná záťaž.

Vznikne informačný systém

Klub 500 nespochybňuje potrebu revízie stavebného konania, ktoré sa riadi procesom nastaveným pred 40 rokmi. Celkový systém i jeho financovanie tak, ako to navrhuje úrad podpredsedu vlády, však bude predstavovať aj mnohonásobne vyššiu finančnú záťaž pre fyzické osoby i pre firmy.

Dramaticky by sa mali zvýšiť poplatky za stavebné konanie, z ktorých výťažku by sa mal financovať nový, štátny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Okrem toho má vzniknúť informačný systém, v ktorom by mal súkromný investor 80-percentný podiel a prevádzka ktorého by bola hradená z poplatkov za služby.

Štát stráca kontrolu

„Považujeme to za skrytú privatizáciu stavebného konania. Štát stráca kontrolu nad finančnými tokmi v prospech súkromnej firmy a takýto postup zo strany predkladateľa podľa názoru Klubu 500 hraničí so zneužitím právomocí verejného činiteľa a porušovaním povinností pri správe cudzieho majetku,“ upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Predkladateľ stavebných zákonov zavádza podľa Klubu 500, ak tvrdí, že zákon nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie. V návrhu zákona je totiž deklarované, že financovanie nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR bude od roku 2023 zabezpečené z poplatkov.

Extrémne vysoké poplatky

V doložke vplyvov sa tiež hovorí o zavedení poplatku za stavebné konanie vo výške 1,25 percenta z ceny diela, čo môže predstavovať sumy od niekoľko tisíc eur až po milióny eur. Podľa Tibora Gregora to znamená, že ak napríklad občan stavia dom za 300-tisíc eur, v súčasnosti zaplatí poplatok 120 eur. Po novom by však mal zaplatiť až 3 750 eur.

Ak firma realizuje 100-miliónovú investíciu, v súčasnosti zaplatí 1 600 eur, no podľa nových pravidiel by sa však výška poplatku za stavebné konanie mohla vyšplhať na sumu 1,25 milióna eur. „Tieto extrémne vysoké poplatky, ako aj tvrdenia, že sa nová zmena podnikateľov negatívne nedotkne, považujeme za neprípustné,“ dodáva Tibor Gregor.