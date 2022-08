Stavať lebo nestavať? Rozhodnutie môže v tomto období narobiť viac starostí ako radosti

Na otázku, či začať so stavbou domu teraz, alebo je lepšie počkať, odpoveď podľa analytika Tatra banky Borisa Fojtíka jednoznačne neexistuje.

Minimálne sa netreba podľa neho ponáhľať. Z trhov prichádzajú postupne signály o tom, že ekonomiky budú prechádzať zložitejším obdobím. Situácia na trhoch s komoditami alebo energiami sa bude postupne podľa Fojtíka vracať do normálu.

Viac starostí ako radosti

Cena je nositeľom určitej informácie pre investorov, spotrebiteľov a ďalšie subjekty v ekonomikách. Jej výrazné výkyvy sú často spojené s falošnými signálmi a následne zlými rozhodnutiami.

„Preto robiť zásadné rozhodnutie, akým je stavba domu, môže v tomto období narobiť viac starostí ako radosti z nového bývania,“ myslí si analytik.

K rastu cien nehnuteľností prispieva nielen dopyt po bývaní, ale aj ceny stavebných materiálov. Tie narástli podľa Fojtíka až o 40 percent počas januára 2021 až mája 2022.

„Stavebné materiály sú najväčšou, nie však jedinou položkou pri kalkulovaní stavby. Ak premietneme do ceny stavebných prác okrem materiálov aj ostatné polotovary, mzdy, použitie strojov a ostatné náklady, vidíme za rovnaké obdobie nárast o 24 percent,“ hovorí analytik.

Zdražovanie stavebných materiálov

Povedať, či, kedy a o koľko ceny stavebných materiálov klesnú, by bolo podľa Fojtíka veštenie z krištáľovej gule. „Avšak z nie tak dávnej histórie vieme, že ceny stavebných materiálov môžu skutočne klesať,“ povedal analytik Tatra banky.

V októbri 2009 boli medziročne lacnejšie dokonca o 10 percent. A to im ani nepredchádzal tak prudký rast, ako sme zažili za posledný rok a pol.

„Je pravdou, že náklady na produkciu stavebných materiálov v Európe pravdepodobne tak skoro neklesnú. Takmer s istou sa tak nestane do šesť mesiacov ani do jedného roka a možno ani do dvoch rokov. Problémy s dostupnosťou a následne s cenami energií sú však najmä európsky problém,“ myslí si Fojtík.

Preto vzhľadom na klesajúce ceny námornej prepravy môže dávať stále väčší ekonomický zmysel dovážať stavebný materiál z krajín, kde nie sú produkčné náklady vyhnané nahor obmedzenými zdrojmi energií.