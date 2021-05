Stavebný zákon by pomohol devoleperom a vzal kompetencie samosprávam, zdraželo by aj stavebné povolenie (video)

Návrh stavebného zákona z dielne podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého (Sme rodina) by pomohol developerom a vzal kompetencie samosprávam. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli zástupcovia novovznikajúceho politického subjektu Aliancia.

Návrh stavebného zákona podľa strany dáva do rúk staviteľov možnosť rozhodovať o územnom plánovaní v mestách a obciach a samosprávam berie možnosť rozhodovať o stavebných konaniach, ktoré sa budú uskutočňovať na ich území. K návrhu stavebného zákona preto Aliancia plánuje v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovať zásadné pripomienky.

Poplatok by sa odvíjal od ceny bytu

Predseda strany Spolupatričnosť Szabolcs Mózes uviedol, že ďalším z efektov nového návrhu stavebného zákona by bolo napríklad zvyšovanie poplatkov za stavebné povolenie.

Vďaka novému výpočtu poplatkov, ktoré návrh zákona zahŕňa, by sa poplatok za udelenie stavebného povolenia odvíjal od predpokladanej hodnoty nehnuteľnosti. Za stavebné povolenie, ktoré dnes stojí 90 eur, by tak napríklad pri bežnej cene nehnuteľnosti mohol občan zaplatiť až 1 250 eur.

Je v rozpore s transparentnosťou

Návrh zákona je podľa Aliancie v rozpore s transparentnosťou, ktorú vláda deklarovala po voľbách do Národnej rady SR v roku 2020. Členovia novovznikajúceho subjektu kritizujú aj fakt, že predkladateľom návrhu stavebného zákona je podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Stavebný zákon by podľa nich mal patriť do gescie Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Návrh stavebného zákona už kritizovala aj Únia miest Slovenska či Združenie miest a obcí Slovenska. Kancelária podpredsedu vlády pre agentúru SITA reagovala, že pripomienkové konanie stále prebieha a je tak pripravená diskutovať o konkrétnych výhradách voči návrhu zákona.