V bratislavskom Ružinove vyrastie nová polyfunkčná budova, developer odštartuje výstavbu v roku 2025

Na Hraničnej ulici v bratislavskom Ružinove by mal v budúcnosti pribudnúť nový bytový dom a hotel. V tlačovej správe o tom informuje spoločnosť YIT Slovakia, ktorá je realizátorom projektu.

V prvej etape plánujú postaviť bytový dom s 92 bytmi a hotel so 72 ubytovacími jednotkami. Predpokladaný začiatok výstavby je v roku 2025.

Mestské bývanie

Od júna 2021 prevádzkuje YIT areál spoločnosti Asset na Hraničnej ulici. Na celom území s rozlohou cca 3,5 hektára sa nachádzajú staršie budovy a rôzne sklady. Víziou developera je pretvoriť toto územie na mestské bývanie vrátane občianskej vybavenosti.

V prvej etape je naplánovaná stavba dvoch objektov na území s rozlohou necelého hektáru. „V súlade so súčasne platným Územným plánom sa pripravuje vybudovanie polouzavretého mestského bloku, ktorý bude tvoriť bytový dom so šiestimi plnohodnotnými a jedným ustúpeným podlažím a 92 bytmi,“ konštatuje spoločnosť.

V oboch budovách počítajú aj s 11 priestormi pre obchodné prevádzky a občiansku vybavenosť. Parkovanie pre budúcich obyvateľov bude zabezpečené v podzemných garážach.

Zmeny na trhu

„V budúcnosti sa predpokladá postupné znovuoživenie a konverzia celého územia, ktorá je podmienená zmenou Územného plánu a o ktorú už developer požiadal,“ konštatuje YIT.

Spoločnosť doplnila, že hlavným cieľom je umožniť v danej lokalite rozvoj formou polyfunkčnej zástavby s majoritným podielom bývania vrátane nájomných bytov. „Príprava a plánovanie ďalších etáp sa uskutoční až v horizonte niekoľkých rokov,“ dodáva.

„Posledné roky priniesli veľké zmeny na trhu a ukázali, že v Bratislave stále chýbajú časti, ktoré by obsahovali najmä funkciu bývania. Radi by sme preto aj toto územie pretransformovali na živú mestskú štvrť, podarí sa to však len so zmenou územného plánu. Riešením môže byť nová metodika zmien územného plánu Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, ktorá umožňuje práve takéto zmeny územného plánu výmenou za vopred daný počet nájomných bytov,“ uzatvára generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.