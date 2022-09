V Chorvátskom Grobe začali s výstavbou retail parku a futbalového areálu

Tento týždeň začali s výstavbou retail parku s maloobchodnými predajňami ako aj futbalového areálu Obecného športového klubu (OŠK) v Chorvátskom Grobe v okrese Senec. V tlačovej správe o tom informoval prednosta obecného úradu Peter Matula.

Investorom oboch stavieb, ktoré budú stáť pri diaľničnom privádzači do Chorvátskeho Grobu, je spoločnosť KLM Real Estate. Pozemok na výstavbu športoviska obec už dávnejšie prenajala OŠK.

Investícia do výstavby retail parku by mala dosiahnuť hodnotu takmer 9,4 milióna eur, výstavba futbalového štadióna bude stáť ďalších 1,8 milióna eur. Vyvolané investície do oboch projektov sú vo výške pol milióna eur. Nový maloobchodný park by mal byť otvorený v máji budúceho roku, futbalový štadión v marci 2023.

Oba nové projekty sú súčasťou väčšieho investičného zámeru developera v Chorvátskom Grobe, v lokalite medzi pôvodnou časťou obce a časťou Čierna Voda. V prvej fáze výstavby vznikne futbalový areál s hlavným futbalovým ihriskom a dvomi menšími tréningovými plochami, tribúnou a obslužnými priestormi, parkoviskom a prístupovými komunikáciami.

Rovnako v tejto lokalite pribudne retail park s viacerými maloobchodnými prevádzkami spolu s parkoviskom a prístupovými komunikáciami. „V druhej fáze by mal neskôr pribudnúť pivovar a obchodné priestory na prenájom, či priestor na zriadenie obecnej polície alebo obvodného oddelenia Policajného zboru,“ doplnil Matula.