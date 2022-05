V Košiciach plánujú vybudovať modernú futbalovú akadémiu. Pozrite sa, ako bude vyzerať (foto+video)

Spoločnosť Slovak Sport Development, ktorá zastupuje maďarských investorov v druholigovom FC Košice, by chcela začať na sídlisku Nad Jazerom s výstavbou futbalovej akadémie.

Svoj zámer oznámila spolu s mestom Košice, ktoré je partnerom tohto projektu a obe strany zároveň podpíšu memorandum o spolupráci. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

S výstavbou chcú začať už o rok

„S radosťou Vám oznamujem, že po dlhom a náročnom procese sa nám podarilo odkúpiť vhodný pozemok, na ktorom v priebehu dvoch rokov postavíme Košickú futbalovú akadémiu. Podľa našich plánov budú mať mladí futbalisti pre svoj rozvoj k dispozícii šesť plnohodnotných futbalových ihrísk. Súčasťou tréningového centra bude aj komplexná infraštruktúra. Dnes sme predstavili prvotnú grafickú vizualizáciu a v krátkej dobe predstavíme aj finálne plány. S výstavbou akadémie plánujeme začať v prvej polovici roka 2023. Ak všetko pôjde podľa plánov, tak v druhom kvartáli 2024 odovzdáme nové moderné tréningové centrum na najvyššej úrovni,“ povedal predseda dozornej rady FC Košice Gergely Sántha.

Klub čaká skvelá budúcnosť

Primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) teší, že v metropole východu pribudne vďaka investícii maďarských partnerov v FC Košice celkovo šesť futbalových ihrísk vrátane krytej haly s umelým povrchom, ktorá bude jedinou v rámci celého východu Slovenska.

„Novým kvalitným športoviskám sa potešia najmä stovky futbalových nádejí v klube, ktoré vo všetkých mládežníckych kategóriách hrajú najvyššie slovenské alebo regionálne súťaže. Košice mali vždy kvalitnú mládežnícku liaheň. Ak sa k tomu teraz pridajú na slovenské pomery úžasné podmienky a tréningové plochy, čaká klub skvelá budúcnosť,“ uviedol primátor.

Fantastická správa aj pre fanúšikov

Podľa prezidenta FC Košice Dušana Trnku je oznámenie začiatku výstavby futbalovej akadémie fantastickou správou nielen pre klub, ale aj pre všetkých futbalových fanúšikov z celého východného Slovenska.

„Dobudovaním kompletnej infraštruktúry sa právom zaradíme medzi lídrov mládežníckeho futbalu na Slovensku a v okolitom regióne. Naozaj veľká a úprimná vďaka patrí naším maďarským partnerom, bez ktorých by tieto ciele zostali iba nesplnenými snami. Dnes môžeme začať žiť náš sen, ktorý bol pred štyrmi rokmi pri založení klubu – vybudovať funkčnú európsku akadémiu, ktorá bude vychovávať reprezentantov nášho mesta a nakoniec aj Slovenska. Som hrdý a zároveň ďakujem z celého srdca každému, kto sa pričinil o túto historickú investíciu,“ uviedol Trnka.

Plná podpora od vedenia mesta

Viceprimátor a zároveň predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda (nezávislý) privítal aktivity Slovak Sport Development a vedenia FC Košice, ktorých cieľom je nielen návrat klubu do našej najvyššej súťaže, ale aj výchova talentov z mesta a blízkeho okolia a investície do športovej infraštruktúry v meste. Zdôraznil, že pri tom majú plnú podporu vedenia mesta.

„Sme radi, že v Košiciach máme takýchto zanietených ľudí, ktorí chcú vrátiť futbal v meste do slovenskej špičky a popri tom myslia aj na mládež. S maďarskými partnermi a klubom FC Košice sme absolvovali viaceré rokovania s cieľom, aby sme našli také spoločné riešenie, ktoré by bolo v súlade so schválenou stratégiou rozvoja športu. Takáto investícia je výborná správa, keďže nám popri KFA a plánovanej výstavbe kvalitných tréningových plôch v jej blízkosti vznikne na sídlisku Nad jazerom ďalší moderný športový komplex – Košická futbalová akadémia, spĺňajúca špičkové európske parametre,“ dodal Gibóda.