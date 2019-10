V petržalských Slnečniciach už vybudovali tisíce bytov, pribudla aj nová cyklotrasa

V novej štvrti Slnečnice, ktorú stavia spoločnosť Cresco Real Estate v bratislavskej mestskej štvrti Petržalka, už vybudovali viac ako pätinu z plánovaných 10-tisíc bytov na ploche 13-tisíc metrov štvorcových. Začiatkom októbra tohto roka bolo v Slnečniciach prenajatých vyše 92 percent zo skolaudovaných obchodných priestorov. V štvrti pribudli prvé fázy cyklotrasy i rozľahlého parku. Informovala o tom spoločnosť Cresco Real Estate.

V projekte Slnečnice plánujú vybudovať v období približne desiatich rokov komerčné priestory na ploche viac ako 55-tisíc štvorcových metrov, školské zariadenia, parky na ploche vyše 42-tisíc štvorcových metrov a športoviská na ďalších viac ako sedemtisíc štvorcových metroch. Zároveň v Slnečniciach doteraz vysadili 700 stromov a ďalšie stromy majú pribúdať postupne s výstavbou celej štvrte.

Cyklotrasa s chodníkom pre peších

Novinkou v Slnečniciach je cyklotrasa s chodníkom pre peších, ktorý má dĺžku takmer 400 metrov a prepája zóny Viladomy a Mesto. Cyklotrasa so šírkou tri metre a chodník, ktorý má šírku 2 až 2,5 metra, predstavuje pre obyvateľov rýchlejší a bezpečnejší pohyb medzi oboma zónami. Obyvatelia zóny Viladomy majú jednoduchší prístup do nákupného centra, kde sa nachádza aj gastrozóna.

„Nový chodník pre chodcov a cyklistov predstavuje pre Slnečnice dôležitý míľnik, a to najmä preto, že je prvou časťou cyklochodníka, ktorý bude v budúcnosti prechádzať celými Slnečnicami a v oblasti Janíkovho dvora sa napojí na mestskú cyklotrasu. Tú mesto vybuduje spolu s električkovou trasou do roku 2023. Obyvatelia tak okrem využitia fungujúcej autobusovej dopravy budú môcť v budúcnosti nastúpiť priamo v Slnečniciach na električku alebo sa vydať po bezpečnej cyklotrase z domu až do Starého Mesta,“ povedal výkonný riaditeľ Cresco Real Estate Ján Krnáč.

Pribudne aj veľký centrálny park

V zóne Viladomy, ktorou sa výstavba Slnečníc začala, vzniklo viacero detských ihrísk, menšie futbalové ihriská a rýchle napojenie na dunajskú hrádzu. Aktuálne je v zóne v prevádzke materská škola s vlastným dvorom aj detské jasle. K dispozícii je dentálna klinika, lekáreň, potraviny, reštaurácia či kaviareň.

Na jar 2021 občiansku vybavenosť vo Viladomoch doplní veľký centrálny park s množstvom funkcií pre športovcov, deti aj zvieracích miláčikov. Pre developera Cresco Real Estate pripravilo návrh parku štúdio Labak v spolupráci s autormi dizajnu Slnečníc, architektonickým ateliérom Compass.

Okrem detských ihrísk pre rôzne vekové kategórie sa v parku počíta s multifunkčnými športovými a pobytovými plochami na grilovanie a pikniky či výbehom pre psov. Prvá, menšia časť parku v zóne Viladomy je už aktuálne vybudovaná. Obyvateľom Slnečníc bude sprístupnená už o niekoľko mesiacov spolu s odovzdaním bytov. Postupne sa bude rozrastať s výstavbou celej tretej etapy.

Nabíjacie stanice pre elektromobily

Zóna Mesto ponúka mestskejší štýl bývania s väčšími budovami aj hustejším počtom susedov. Už dva roky je otvorené nákupné centrum Slnečnice Market. Ponuku prevádzok vo vstupnej časti do zóny Mesto od apríla tohto roka dopĺňa aj druhá časť rodinného centra LEON – LEON Joy, ktoré majú spolu rozlohu až 2 000 metrov štvorcových. Súčasťou centra pre celú rodinu je napríklad kaviareň, tanečné centrum či bazén s morskou vodou pre deti.

Z kruhového objazdu medzi prevádzkami vytvárajú bulvár, ktorý má byť hlavnou tepnou v Slnečniciach. Už v prvom dokončenom priľahlom bytovom dome A1 je otvorené hračkárstvo, interiérové štúdio, kaderníctvo, realitná kancelária, kaviareň a reštaurácia. Ďalšie prevádzky pribudnú v parteroch ďalších domov. V zóne Mesto v budúcnosti postavia aj vzdelávacie zariadenie s materskou, základnou a strednou školou.

Novinkou v zóne Mesto sú nabíjacie stanice pre elektromobily, ktoré v Slnečniciach pribudli tento rok. Stanice pre nabíjanie dvoch áut súčasne sú umiestnené pred Slnečnice Marketom, centrom LEON, pri bytovom dome S4 vo Viladomoch a pozdĺž bulváru v častiach A1 a A2. Ďalšie nabíjacie stanice pribudnú začiatkom budúceho roka pred bytovým domom A3 v zóne Mesto a pred bytovými domami S11 a S12 v zóne Viladomy.