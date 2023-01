Vláda bude opätovne rokovať o výbere dvoch investičných partnerov pre štátom podporované nájomné bývanie

Vláda má v utorok opätovne rokovať o návrhu na výber dvoch investičných partnerov na základe zákona o štátnej podpore nájomného bývania.

Chyby a prieťahy

Ministri by mali znova odsúhlasiť návrhy investičných zmlúv Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania so spoločnosťami Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (Kooperativa) so sídlom v Bratislave a WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbH (WBG) so sídlom vo Viedni.

Obe investičné zmluvy pritom vláda odsúhlasila už začiatkom decembra minulého roka. „Návrh sa z dôvodu formálnej chyby na strane Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania a s tým súvisiacim opätovným predložením návrhu kritérií výberu investičných partnerov na rokovanie vlády predkladá na rokovanie vlády opätovne,“ uvádza sa v materiáli.

Tisíce bytov

Obaja investiční partneri by mali postaviť, resp. kúpiť perspektívne deväťtisíc nájomných bytov zhruba za 1,5 miliardy eur. Kooperativa má podľa zmluvy investovať do výstavby, akvizície a prevádzky minimálne päťsto bytov v prvej fáze s dlhodobou ambíciou postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku spolu minimálne štyritisíc nových bytov v ďalších fázach.

V prípade WBG je to v prvej fáze päťsto a neskôr päťtisíc bytov. Štát chce cez spomínanú agentúru postaviť v nasledujúcich rokoch na Slovensku v rámci dostupného nájomného bývania minimálne stotisíc nových bytov.