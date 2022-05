Zdražovanie neovplyvnilo našu túžbu vlastniť nehnuteľnosť, sme ochotní ísť do menšieho alebo horšej lokality

Mladí ľudia do 36 rokov túžia po vlastnom bývaní, a to aj za cenu dlhšieho čakania alebo zľavenia z pôvodných nárokov. Je to v súlade so silnou preferenciou vlastníctva svojho bývania v krajinách strednej a východnej Európy.

Tí, ktorí už hypotéku splácajú, ostávajú zatiaľ optimistickí a vravia, že dokážu zvládnuť vyššie úrokové sadzby a splátky. Vyplynulo to z prieskumu UniCredit Bank.

Množstvo ľudí hypotéku nedostane

Viac než 90 % slovenských domácností býva vo vlastnom. Nízkej popularite nájomného bývania nenahráva ani fakt, že väčšina majiteľov ponúka nájomníkom zmluvu len na rok, čo môže pre niektorých ľudí znamenať neistotu a silnejšiu túžbu bývať vo svojom. Najčastejšie si mladí ľudia vybavujú hypotéku na prvé bývanie v priemere v 28 rokoch.

Tridsať percent Slovákov je podľa prieskumu ochotných zľaviť zo svojich pôvodných požiadaviek a zobrať si hypotéku na menšiu nehnuteľnosť, než pôvodne zamýšľali, prípadne zmeniť lokalitu za lacnejšiu. Dáta ukazujú, že záujemcovia o hypotéku plánujú tiež našetriť rezervu, než si vezmú hypotéku.

Naopak, 21 % opýtaných plánuje počkať, či sa situácia na trhu nezmení a ceny bytov nepôjdu dole. O „bubline“ na realitnom trhu sa síce hovorí už dlhšie, nemožno však predikovať, či a kedy sa táto situácia zmení.

Dvadsaťdeväť percent mladých ľudí sa v prieskume vyslovilo, že na hypotéku za existujúcich podmienok nedosahujú, a to ani v prípade, že by si kúpili malý byt do 45 metrov štvorcových.

Rastúce úrokové sadzby

Mladí Slováci do 36 rokov, ktorí už majú hypotekárny úver, sú v odlišnej situácii. Väčšina z nich je zatiaľ optimistická ohľadom splácania hypotekárneho úveru v budúcnosti.

Dvadsaťtri percent opýtaných verí, že hypotéku zvládnu splácať aj pri zvýšení úrokovej sadzby po skončení ich fixácie. Viac než tretina opýtaných plánuje, že pristúpi k fixácii úroku na dlhšie obdobie.

Takmer tretina mladých ľudí sa v prieskume vyslovilo, že zatiaľ nijako nerieši situáciu s rastúcimi úrokovými sadzbami hypoték. Deväť percent opýtaných chce úver splatiť skôr. Len minimum oslovených, a to 2 %, uvažuje o výmene väčšieho bytu za menší, čím by si znížili splátky.

Orientačný prieskum UniCredit Bank z prelomu apríla a mája 2022 je zameraný na mladých do 36 rokov a mapuje aktuálnu situáciu a rozhodovacie faktory pri voľbe a kúpe prvého vlastného bývania. Prieskum prostredníctvom online panelu uskutočnila výskumná agentúra IPSOS a zúčastnilo sa ho 660 Slovákov.