Za šesť miliárd eur vyrastie zhruba 40-tisíc nájomných bytov, hlási sa veľmi veľa lokálnych developerov (video)

Štyri investičné spoločnosti pre výstavbu nájomných bytov so štátnou podporou by mali podpísať zmluvy so štátom na úrade vlády predbežne v októbri alebo v novembri.

Podľa predsedu Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Borisa Kollára do výstavby bytov s regulovanou výškou nájomného na základe zákona o štátnej podpore nájomného bývania by mohli investovať podľa doterajších informácií približne do 6 miliárd eur. Za tieto peniaze by mohlo byť postavených zhruba 40-tisíc nájomných bytov.

Vzniknú i desaťtisíce pracovných miest

„Týchto šesť miliárd bude pustených do slovenskej ekonomiky. Každá jedna miliarda, ktorá je investovaná do takýchto projektov, do výstavby bytov, infraštruktúry alebo čohokoľvek, prinesie okolo desaťtisíc zamestnancov,“ povedal v pondelok Kollár s odvolaním sa na nemenovaný rakúsky finančný inštitút.

Šesťmiliardová investícia do nájomných bytov podľa lídra Sme rodina môže prispieť k vzniku 20-tisíc až 40-tisíc pracovných miest. „Z tých 6 miliárd okamžite pôjde zhruba 40 percent do kasy štátu,“ predpokladá Kollár.

Závisieť bude podľa neho od investorov, resp. developerov, ako rýchlo budú pripravení začať stavať.

„Hlási sa veľmi veľa lokálnych developerov, ktorí už majú vykúpené pozemky, dokonca majú už stavebné povolenie. Sú ochotní to predávať veľkým investičným spoločnostiam a oni ich budú nakupovať. A budú nakupovať aj hotové byty od developerov,“ uviedol Kollár.

Peňazí na byty bude viac ako dosť

Podpredseda vlády Štefan Holý (nom. Sme rodina) potvrdil, že investori sa pozerajú po projektoch, ktoré už majú vydané stavebné povolenia.

„Akonáhle budú mať garantované podmienky, podpísanú investičnú zmluvu so štátom, už majú pripravené projekty. S projektmi nepôjdu von, pokiaľ nemajú podpísané zmluvy, lebo nemajú garantované podmienky,“ priblížil Holý s tým, že zatiaľ je to v režime obchodných rokovaní medzi developermi a investičnými partnermi. Vicepremiér ubezpečil, že peňazí na nájomné byty s podporou štátu bude viac ako dosť.

„Šesť miliárd slovenský bytový sektor podľa mňa nevidel ani neviem odkedy,“ dodal Holý.