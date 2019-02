Vrtuľník zasahoval pri zranených lyžiaroch, skialpinista si zlomil oba členky

BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) – Posádka leteckých záchranárov zo Žiliny bola v nedeľu krátko predpoludním privolaná do Sedla Medziholie, kde sa nachádzal zranený slovenský skialpinista.

Pádom vo voľnom teréne si spôsobil zranenie oboch dolných končatín. Po ošetrení 46-ročného pacienta preložili na palubu vrtuľníka a s podozrením na zlomeniny oboch členkov bol prevezený do Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne.

Neskôr popoludní boli leteckí záchranári opäť privolaní k lyžiarskemu úrazu, tentoraz do lyžiarskeho strediska Veľká Rača. Nachádzala sa tam zranená, 38-ročná česká lyžiarka so zlomeninou predkolenia. Na mieste ju lekár ošetril a následne bola pacientka transportovaná do Kysuckej nemocnice v Čadci. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Air Transport Europe Zuzana Hopjaková.