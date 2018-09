Všeobecná zdravotná poisťovňa považuje postup ambulantných poskytovateľov za neseriózny

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Je neseriózne, že na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) v čase vrcholiacej prepoisťovacej kampane útočí Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), uviedla VšZP.

Dostatočný čas na kompromisné riešenie

Reagovala tak na štvrtkovú tlačovú besedu ZAP a Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Zástupcovia lekárov na nej kritizovali poisťovňu a jej spôsob komunikácie pri vyjednávaní nových kontraktov pre poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.

„Zmluvy s členmi ZAP sú platné do 31. decembra 2018, to sú ešte štyri mesiace. Tento čas je dostatočne dlhý na to, aby VšZP a ZAP našli kompromisné riešenie a dospeli k vzájomnej dohode. VšZP sa vždy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti dohodla,“ konštatovala poisťovňa.

Podľa nej šíri ZAP nepravdivú informáciu, že ambulantnému sektoru nenavyšovala platby. Navyšovanie platieb poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zrealizovalo v ostatnom roku v každom kvartáli, upresnila.

„Zámerom VšZP je navýšiť platby v ambulantnom sektore v roku 2018 o 31 miliónov eur oproti platbám v roku 2017,“ doplnila poisťovňa svoje stanovisko.

Poisťovňa výzvy na rokovanie ignoruje

Všeobecní lekári nedostávajú od poisťovní dosť peňazí, vyhlásili na štvrtkovej tlačovej besede zástupcovia Zväzu ambulantných poskytovateľov a Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Akceptovateľný kontrakt majú len so zdravotnou poisťovňou Dôvera, uviedol člen Predstavenstva a Správnej rady ZAP Peter Slezák. Tá navýšila ambulanciám platby v priemere o 12 %.

„V priebehu augusta ZAP vyzval VšZP na rokovanie trikrát. VšZP výzvy na rokovanie zatiaľ bez akejkoľvek reakcie ignoruje. Zväz naďalej trvá na tom, aby úprava zmluvných a cenových podmienok s VšZP bola vo všetkých segmentoch minimálne na úrovni dorovnania súčasného kontraktu ZAP a Dôvery,“ vyjadril sa predseda Správnej rady ZAP Miroslav Kotek. Na základe doterajšieho postoja poisťovne vnímajú lekári VšZP ako nedôveryhodného partnera, odznelo na tlačovej besede.