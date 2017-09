Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dohodla na podmienkach spolupráce so ZAP

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) akceptoval návrh dodatkov k zmluvám platný od 1. októbra tohto roka predložený vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Informoval o tom v piatok po rokovaní predseda správnej rady zväzu Marian Kollár.

„Pre nás je pacient stále na prvom mieste a sme pripravení pre neho urobiť všetko, čo nám umožňuje dnešná kritická situácia. Pretože aj napriek dohodám s poisťovňami (VšZP a Union ZP – pozn. redakcie) súčasné platby nepokrývajú nákladové položky ambulantnej starostlivosti a túto starostlivosť sme z neustále nedostatočného rozpočtu schopní poskytovať iba v obmedzenom rozsahu,“ vysvetlil Kollár.

Pacient na prvom mieste

ZAP považuje dohodu s VšZP za dobré východisko pre ďalšiu spoluprácu, avšak rovnako očakáva urýchlené riešenie kritickej situácie v ambulantnom sektore.

„Počnúc dodatkami od 1. októbra 2017 a následne na ďalšie roky Všeobecná zdravotná poisťovňa dodá do ambulantného sektora v roku 2018 rádovo o 8 percent viac ako to bolo v roku 2017. Skutočne, bol to kompromis,“ povedal novinárom podpredseda predstavenstva VšZP Milan Horváth.

Našli kompromis

„Našli sme kompromis, ktorý hovorí o dofinancovaní našich ambulancií do konca roku, na úrovni zhruba 4,5 % a máme záväzok, že ďalšie navýšenie bude v roku 2018, niekde na úrovni 8 percent,“ doplnil Kollár.

Ako informoval Kollár, rokovania s poisťovňou Dôvera zatiaľ nevedú k dohode. „Aj v prípade, ak by sme sa nedohodli na pokračovaní v zmluvnom vzťahu s Dôverou, budeme aj po 1. októbri tohto roka vychádzať v ústrety všetkým pacientom, aj poistencom tejto zdravotnej poisťovne. Nikto iný, len my lekári dokážeme zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a tejto povinnosti sa nezbavujeme,“ povedal Kollár. Ak sa ZAP a Dôvera do utorka 26. septembra nedohodnú, zväz začne pripravovať svojich členov na ďalší postup a informovať poistencov Dôvery o tom, ako bude zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj po 1. októbri.