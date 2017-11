Všeobecní lekári spísali petíciu, chcú oddeliť zdravotnú starostlivosť od prehliadok zosnulých

BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) – Petícia organizovaná všeobecnými lekármi pre dospelých dosiahla doposiaľ podporu viac ako 42-tisíc podpisov. Cieľom petície je podľa autorov oddelenie zdravotnej starostlivosti od prehliadok zosnulých.

„Všeobecní lekári majú okrem ordinovania v ambulancii a venovania sa pacientom mnoho ďalších povinností. K nim patrí aj prehliadanie zosnulých. V súčasnosti je pri prehliadke zosnulého najviac problematická dĺžka času medzi tým, ako príbuzní zavolajú na tiesňovú linku 155, resp. 112 a príchodom lekára, ktorý prehliadku vykoná. Táto doba sa niekedy „pretiahne“ aj na viac ako 8 hodín. Všeobecný lekár, musí totiž najprv vybaviť pacientov v ordinácii,“ uviedli organizátori petície.

Pripravovaný zákon rieši podľa lekárov problém iba z pohľadu prednostného zabezpečenia prehliadky zosnulého a neberie ohľad na čakajúcich pacientov. Určuje všeobecnému lekárovi povinnosť vykonať prehliadku zosnulého, bezodkladne po nahlásení prípadu úmrtia.

Zodpovednosť za pacientov

Autori petície upozorňujú, že môžu vzniknúť situácie, keď na jednej strane bude mať lekár čakáreň plnú pacientov a na druhej strane povinnosť odísť čo najskôr vykonať prehliadku mŕtveho tela.

„Prerušiť prácu v ambulancii, alebo nechať dlho čakať pozostalých? Ani jedno nie je dobré riešenie. Zodpovednosť za našich pacientov, ale aj úcta k zosnulým a obyčajná ľudská ohľaduplnosť voči pozostalým nás vedie k jednoduchému riešeniu. Je ním zavedenie nezávislej služby na prehliadanie zosnulých,“ poznamenal predseda petičného výboru Rastislav Zanovit.

Súčasný spôsob prehliadok zosnulých je nevyhovujúci a lekári navrhujú organizačnú zmenu. Prehliadky mŕtvych tiel by mal zabezpečovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a vykonávať ich prostredníctvom svojich zamestnancov, konzultantov a externých spolupracovníkov.

Pozostalí by nemali čakať na lekára

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách praktických lekárov nebude prerušované a pozostalí nebudú tak dlho čakať na obhliadajúceho lekára. Petícia, ktorej cieľom je dosiahnuť toto riešenie, vyzýva zákonodarcov a Vládu SR, aby uskutočnili potrebné kroky vedúce k zavedeniu nezávislej služby na prehliadanie zosnulých.

Okrem praktických lekárov sa na organizácii petície zúčastňujú aj občianske združenia pacientov Slovenský pacient a Informovaný pacient.

Petičné hárky sa podpisujú od 23. októbra 2017. Zástupcovia petičného výboru vo štvrtok odovzdali Národnej rade SR doteraz podpísané hárky, ale očakávajú, že počet podporovateľov sa bude ďalej zvyšovať. Všeobecní lekári pre dospelých sa ešte v septembri zapojili do pripomienkového procesu k zákonu, ktorý upravuje obhliadky zosnulých.

Ako však konštatovali, z ich odborných pripomienok sa prakticky nič do navrhovanej úpravy zákona nezapracovalo, naopak situácia sa vyhrotila do legislatívnej podoby uprednostnenia mŕtvych pred živými. Poslanci by sa mali otázkou novelizácie zákona zaoberať na novembrovej schôdzi.

Lekárska komora aktivitu podporuje

Spomínanú petíciu podporuje okrem iných aj Slovenská lekárska komora (SLK). „Táto petícia nevznikla len tak. Nadviazala na medzirezortný pripomienkovací proces, ktorý sa aj s podporou SLK uskutočnil na Ministerstve zdravotníctva SR. Bohužiaľ, ministerstvo neakceptovalo niektoré zásadné pripomienky našich rokovacích tímov zložených z lekárov a z našich právnikov. Predložili sme dokonca paragrafové znenie týchto pripomienok,“ reagoval prezident SLK Marian Kollár.

Keďže v rámci riadneho pripomienkového konania boli zohľadnené iba niektoré vznesené pripomienky odbornej verejnosti, lekárska komora podporuje túto aktivitu všeobecných lekárov a občianskej verejnosti.

„Veríme, že sa podarí túto aktivitu doviesť do úspešného konca, pretože má potenciál zlepšiť primárnu zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Všeobecným lekárom je potrebné uvoľniť ruky pre prevenciu a starostlivosť o chronicky chorých pacientov, kde majú zohrávať primárnu a nenahraditeľnú úlohu,“ uzavrel Kollár.