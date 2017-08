Všetci čakajú na Dankovo vyjadrenie, dovtedy nemá zmysel špekulovať, hovorí Lajčák

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Všetci čakajú vyjadrenie predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka, dovtedy nemá zmysel špekulovať. Od Dankovho vyjadrenia bude závisieť ďalší vývoj.

Po rokovaní vlády to v stredu novinárom povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD). Ako zdôraznil, on nie je členom žiadnej strany, a preto ani nevidí do „vnútornej kuchyne“. „Vy o tom viete možno viac ako ja,“ povedal novinárom.

Lajčák sa podpisuje pod Ficove slová

Priznal ale, že v utorok popoludní, keď ho na ministerstve navštívil premiér Robert Fico, nemal pocit, že je všetko v poriadku. V jeho prítomnosti sa ale o odvolaní ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS) nehovorilo. „Nemal som pocit, keď bol premiér u mňa, že je všetko v poriadku, ale to bolo popoludní a medzitým sa veľa vecí udialo,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Okrem toho Lajčák pre médiá potvrdil, že sa „podpisuje“ pod slová premiéra Fica, pokiaľ ide o členstvo Slovenska v jadre Európskej únie. Zopakoval, že Slovensko musí byť silný, pripravený, dôveryhodný partner. „Ak je krajina v kríze, v chaose, eventuálne ide do predčasných volieb, nespĺňa tieto podmienky. Z môjho odborného pohľadu by to bol neželaný vývoj,“ dodal Lajčák.

Fico chce nového ministra školstva

Zlom v koaličnej kríze v stredu priniesla žiadosť predsedu vlády Roberta Fica, aby mu šéf SNS Andrej Danko dal meno nového ministra školstva.

Dôvodom, prečo by mal Peter Plavčan odísť, je, že vláda bojuje proti netransparentnému a korupčnému správaniu, a kauza čerpania eurofondov na rezorte školstva na dôveryhodnosti vlády nepridáva. Kríza pokračovala tým, keď Danko nečakane vypovedal Koaličnú zmluvu 7. augusta.

V utorok hovorkyňa vlády Beatrice Szabóová prostredníctvom tlačovej správy oznámila, že lídri troch strán sa dohodli a budú pracovať na harmonograme k príprave k dodatku ku Koaličnej zmluve.