Černák dohrával v play-off pod injekciami, Stanley Cup by si však rád užil v Košiciach

Čerstvý držiteľ Stanleyho pohára Erik Černák je od nedele doma v Košiciach a poriadne si to užíva. Mimo domova bol rok a dva mesiace, z toho 65 dní v druhej polovici leta zatvorený so spoluhráčmi v tzv. bubline v Toronte a neskôr v Edmontone.

Výsledok je však ohromujúci, na konci sa ako desiaty Slovák a iba druhý obranca tešil zo zisku najprestížnejšej klubovej hokejovej trofeje.

„Konečne som doma. Oslavy boli náročné. Okrem toho som nebol na Slovensku rok a dva mesiace, čo je naozaj dlhý čas. Určite ma ešte čakajú oslavy. Chcem sa po povinnej karanténe venovať aj médiám, doteraz bolo na všetko málo času. Keď prepukla pandémia koronavírusu, nevedeli sme, čo bude. Bolo náročné mentálne sa nastaviť. Som rád, že sa sezóna v NHL nakoniec dohrala. Stálo to za to,“ uviedol Erik Černák v rozhovore pre denník Šport.

Fanúšikovia fandili skôr Sekerovi

Na pripomenutie, že fanúšikovia na Slovensku sa vo finálovom súboji dvoch Slovákov o Stanleyho pohár prikláňali skôr na stranu staršieho a skúsenejšieho Andreja Sekeru z tímu Dallas Stars, Černák odpovedal s nadhľadom:

„So ´Sekom´ sme sa stretli hneď, ako sme prileteli do Edmontonu. Sme veľmi dobrí kamaráti, veď sme spolu hrali na majstrovstvách sveta aj v obrannej dvojici. Doprial by som podobný úspech aj jemu, ale poviem pravdu, že taká šanca sa už nemusí opakovať. Preto sme dali s tímom do toho všetko. Je to obrovský úspech aj vzhľadom na to, že nás rodákov spod Tatier bolo zatiaľ len desať. Cením si, že som najmladší. Dúfam, že ešte zažijem podobný pocit.“

Spoľahlivý v defenzíve

Sekera dohrával ročník s boľavým kolenom. Ako bol na tom zdravotne Erik Černák? „Mal som problém s ramenom, musel som dohrávať pod injekciami, ale každý hokejista šiel cez bolesť. Play-off je veľmi náročné. Mal som záverečný míting s lekármi, ktorí povedali, že potrebujem pár týždňov voľna a budem v poriadku,“ zareagoval spoľahlivý obranca Lightning.

Spoľahlivosť Černáka sa prejavovala najmä v jeho defenzívnych úlohách, strieľanie gólov či „nabíjanie“ na ne prenechal iným obrancom v tíme.

„Predsa len máme v mužstve hráčov ako Hedman, Sergačev či Shattenkirk. Všetko sú to elitní ofenzívni a produktívni obrancovia. Moje úlohy boli defenzívne. Nastupoval som proti top formáciám súperov, v oslabeniach vždy v prvom páre,“ vysvetlil.

Príchod pohára na Slovensko je otázny

Fanúšikov zaujíma aj to, či uvidia slávny Stanleyho pohár naživo v Košiciach. To by rád vedel aj Černák. Tradičné posezónne turné strieborného pohára sa v tomto špecifickom roku možno neuskutoční, keďže v Európe momentálne šarapatí druhá vlna pandémie koronavírusu.

„Započul som informácie, že sa počká do konca októbra či novembra pre vývoj pandémie. Je to otvorené. Nepovedali áno, ale ani nie. Predsa len sa ešte nevie, či sa začne nová sezóna až po Novom roku. Dúfam, že to dopadne pozitívne a užijem si Stanley Cup aj v Košiciach,“ priznal Černák.

Na záverečnom mítingu po sezóne mu generálny manažér Julien BriseBoise povedal, že vo vedení boli veľmi spokojní s jeho hrou a je pre nich priorita predĺžiť s ním kontrakt. Černák to potvrdil.

“Určite si budeme volať v najbližších dňoch. Poradím sa aj s rodinou, čo je pre mňa najlepšie. Najmä s otcom, ktorý drží odmalička nado mnou ochrannú ruku. Bez neho by som nebol tam, kde som teraz. Čaká ma veľký krok. Tampa však musí najprv vyriešiť priestor pod platovým stropom. Rád by som podpísal kontrakt na viac rokov, aby som mohol potvrdiť, že na to mám,“ dodal Černák pre denník Šport.