Všetko alebo nič: Prvé body Dominika Nováka v EUHL v podobe hetriku

BRATISLAVA 20. novembra 2017 (WBN/PR) – 19-ročný Dominik Novák využíva popri hraní v juniorskom tíme Dubnice nad Váhom aj získavanie skúseností v Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL). V prvých štyroch stretnutiach proti vysokoškolákom nielen zo Slovenska, ale i Česka, sa mu bodovať neporadilo. Zlom však prišiel v piatom kole, keď si rodák z Bardejova ulahodil na tíme z Prešova a uštedril mu hetrik.

Okrem dresu spomínaného juniorského tímu oblieka aj univerzitný – konkrétne trenčiansky. Dominik Novák sa v aktuálnej sezóne stal totiž aj hráčom Gladiators Trenčín, ktorý pôsobí v EUHL od jej vzniku. Pre mladého hráča to teda znamená viac tréningov i zápasov, za ktoré je ale vďačný. „Je to dobré, môžem sa vyhrať. Myslím si, že mi to veľmi pomáha,“ vyjadril sa na úvod.

Novák doposiaľ nechýbal ani v jednom zápase trenčianskych Gladiátorov, napriek tomu prvé úlovky do osobných štatistík prišli až teraz v 5. kole. To vysokoškoláci spod hradu Matúša Čáka privítali na domácom ľade súpera z Prešova a aj zásluhou spomínaného hráča sa im podarilo zvíťaziť 6:5. „Začali sme dobre, hrali sme tímovo. V tretej tretine prišiel ale nejaký zlom, dostali sme rýchle dva góly. Priznám sa, že sme sa triasli o výsledok,“ okomentoval situáciu, keď si jeho tím skomplikoval zápas zo stavu 6:3 na 6:5. V prípade Dominika platí „všetko alebo nič“ – v zápase sa totiž blysol hetrikom. „Strelil som prvý gól za tento tím, teda vlastne hneď tri,“ rozosmial sa, „pred tým sa mi žiadne body do osobných štatistík nepodarilo získať, takže sa teším. Som veľmi rád, ale hlavná je výhra. Tá ma teší ešte viac,“ pokračoval.

Len pár dní pred univerzitným zápasom odohral Novák stretnutia aj v dubnickom drese proti rodnému Bardejovu a Michalovciam. „Aj v týchto zápasoch som bodoval. Na jednej strane ako rodákovi z Bardejova mi to je trošku aj ľúto, ale na druhej strane som rád, že sa mi darí a taktiež tímu,“ vsadil na úprimnosť. O ďalšie body do osobných i tímových štatistík, nielen v juniorskej súťaži, ale tiež v EUHL, bude môcť Novák bojovať už v stredu 22. novembra 2017, kedy Gladiators Trenčín privítajú na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne nováčika z Brna.

Autor: Janka Danková