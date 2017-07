Všetko, čo ste chceli vedieť o tom, ako funguje internet, ako vznikol a aké má využitie dnes

reklama:

Každý z vás určite pozná pojem Internet. Je to názov najväčšieho systému počítačových sietí, ktoré sú navzájom prepojené a prenášaním dát s použitím IP (Internetové Protokoly) a spojením iných sietí nám slúži ako médium, pomocou ktorého prenášame informácie a služby. Slovo internet vzniklo skrátením anglického výrazu interconnected networks – prepojené siete.

História internetu a jeho vznik

Ako vznikol pojem Internet? Za vznik internetu sa považuje deň, vo väčšine prípadov, 29. október 1969. V tomto roku v USA sa spojili počítačové siete Kalifornskej univerzity v Los Angeles a Stanfordskej univerzity, neskôr sa pripojila Univerzita v Santa Barbare a Univerzita v Utahu v Salt Lake city.

Pred Internetom stála počiatočná sieť nazývaná Arpanet, ktorá bola predchodcom Internetu a vytvorila ho Agentúra Ministerstva obrany USA, ktorá chcela takýmto spôsobom zabezpečiť neohrozenú komunikáciu počas vojny medzi ministerstvami.

Za vznikom internetu stojí fakt, že potrebovali dostatočne ochrániť údaje počas komunikácie a to aj v takom prípade, ak by došlo k zničeniu jednej zo sietí. Sieť obsahuje dáta a tie sa rozdelili na menšie časti, ktoré nazvali pakety. Pakety si našli cestu a umožnili prenos informácií. Týmto rozdelením vznikol bezpečný Internet, ktorý dnes využíva miliardy ľudí na celom svete.

Ako funguje internet

Čo to je vlastne Internet? Internet je celosvetová sieť počítačových sietí, ktoré sú tvorené vládnymi, školskými a komerčnými sieťami. Je to pavučina sietí, ktorá pokrýva celý svet a vedie až do vašej domácnosti. Na Slovensku je Internet tvorený vlastnými sieťami a poskytovatelia sú, napríklad Telecom, Orange, O2, SANET.

Siete sa musia riadiť istými protokolmi. Každý, aj ten najmenší prvok má svoju adresu a podľa nej sa dá nájsť a zistiť IP adresa, cez ktorú sa dá identifikovať každé zariadenie.

Všetky správy a informácie sa rozdelia do paketov a pošlú sa na správnu adresu, potom je dôležité jej správne doručenie, poskladanie informácií, alebo nové zaslanie paketov v prípade niektorých zlých.

Pripojenie na Internet

Pripojenie na Internet je dnes veľmi jednoduché, stačí jeden klik. Ak sa rozhodnete surfovať po internete a kliknete na nejaký odkaz, alebo si zadáte www stránku, tak rozbehnete proces šírenia a rozdeľovania nespočetne mnoho informácií. Tieto informácie sa zozbierajú a dostanú vás presne na tú stránku, ktorú ste zadali. Tento proces trvá len zlomok sekundy.

Pripojenie na internet môže byť káblové, mobilné pomocou mobilných operátorov a wifi pripojenie. Dnes sa už môžete na internet pomocou Wifi pripojiť skutočne všade. Je to bezdrôtové pripojenie lokálnej siete LAN (WLAN).

Wikipédia

Pre zistenie a štúdium nám slúži aj jeden veľký pomocník – wikipédia. Wikipédia je internetová encyklopédia s otvoreným obsahom. Dáva nám možnosť zisťovať, upravovať a čerpať informácie zo všetkých oblastí.

Má 287 jazykových vydaní a okrem základných informácií, slúži aj ako atlas, slovník, knižnica a tok všetkých aktuálnych udalostí a informácií. Najviac článkov je písaných v angličtine. Wikipédia bola spustená 15. januára 2001 ako doplnok webovej encyklopédie Nupedia.

Dnes si bez Internetu nedokážeme predstaviť náš život. Je to tak, ak si chcete niečo zistiť jednoducho to zadáte do vyhľadávača a “vygúglite”. Pomocou internetu sa dostanete všade, môžete cezeň komunikovať, zbierať a šíriť informácie, pracovať, študovať a robiť skutočne všetko. Internet nám slúži vyše 45 rokov a je súčasťou nášho každodenného života.

Miľníky Internetu

Pozrite si tabuľku, v ktorej sú zapísané najväčšie miľníky a história Inernetu: