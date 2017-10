Všetky cintoríny v Trnave sú po víchrici opäť otvorené pre verejnosť

TRNAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) – Všetky štyri cintoríny v Trnave sú po víchrici opäť otvorené pre verejnosť. Ak by však vietor zosilnel, prevádzkovateľ ich z bezpečnostných dôvodov uzatvorí. Trnavské cintoríny v nedeľu zatvorili, pretože padajúce konáre zo stromov a víchricou odfúknuté rôzne predmety ohrozovali návštevníkov.

,,Momentálne naši pracovníci odstraňujú neporiadok a škody po víchrici. Prosíme verejnosť o zhovievavosť,“ povedala pre SITA Michaela Šípošová Rigová zo spoločnosti Rigstav, ktorá zabezpečuje prevádzku pohrebísk v Trnave. Na cintorínoch sú podľa nej polámané stromy, popadané konáre, vietor sfúkol výzdoby z hrobov. Väčšie škody zatiaľ zistené neboli.

Cintoríny na Kamennej ceste, na Ulici T. Vansovej, na Nitrianskej ulici a v mestskej časti Modranka sú až do 10. novembra otvorené od 7:00 až do 22:00. Až do 2. novembra nie je povolený na pohrebiská vjazd žiadnych motorových vozidiel.