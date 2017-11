Všetky špičky štátnej digitalizácie V4 sa stretnú na kongrese ITAPA. Historicky po prvýkrát

BRATISLAVA 13. novembra 2017 (WBN/PR)

Všetci hlavní predstavitelia informatizácie, digitalizácie a eGovernmentu krajín V4 na jednom mieste

Konferenciu ITAPA 2017 slávnostne otvorí Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu

A spolu s ním na kongrese vystúpia aj ďalší traja zástupcovia digitalizácie štátnej správy Vyšehradského regiónu – Krzysztof Szubert z Poľska, Ondřej Malý z Českej republiky a Ákos Péter Mernyei z Maďarska

Uvidíte tu však aj ďalšie špičky v tejto oblasti – z verejnej i súkromnej sféry

Jesenný kongres ITAPA sa koná už 14. a 15. novembra 2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave

Historicky po prvýkrát predstúpia pred novinárov a odbornú verejnosť na jednej pôde všetci top predstavitelia informatizácie, digitalizácie a vládneho eGovernmentu z regiónu V4. Tá má okrem iného občanom zaistiť hladké vybavenie bežných záležitostí bez toho, aby opustili pohodlie domova. Slovenská informatizácia a digitalizácia urobila v poslednom období výrazné kroky vpred. Niektorým úradom majú dokonca po novom hroziť pokuty za to, ak budú od ľudí pýtať doklady, ktoré si vedia získať samé. Bude to stačiť? A čo bude ďalej?

Tohtoročný kongres ITAPA 2017 bude výnimočný. V otváracom príhovore PETRA PELLEGRINIHO odznejú zásadné fakty o digitalizácii slovenskej štátnej správy a závery z akčného plánu na transparentné čerpanie eurofondov. Už v úvodnej diskusii o 8:30 h. bude náš vicepremiér sedieť za jedným stolom so svojimi náprotivkami z krajín Vyšehradskej štvorky. V utorok 14. novembra tak budeme mať jedinečnú šancu porovnať, ktorá krajina v digitalizácii najviac pokročila.

Z Poľska príde štátny tajomník KRZYSZTOF SZUBERT, ktorý je zastupujúcim ministrom pre informatizáciu, a zároveň je vládnym splnomocnencom pre jednotný digitálny trh. KRZYSZTOF SZUBERT bude prezentovať výsledky vlastnej štúdie, ktorá dokazuje, že krajiny V4 majú reálnu šancu zvýšiť rast na základe intenzívnejšieho využívania dát. Vo svetletýchto poznatkov sa vyslovuje za užšiu spoluprácu v oblasti digitalizácie vo V4.

S jeho názorom sa stotožňuje aj koordinátor digitálnej agendy z Úrady vlády Českej republiky ONDŘEJ MALÝ. Hovorí o tom, že Česko, a ani žiaden iný štát, nemôže byť digitálnym ostrovom a postupovať v elektronizácii samostatne a vyslovuje sa jednoznačne za spoluprácu na úrovni Vyšehradského regiónu, ako aj na celoeurópskej úrovni.

Štvoricu top spíkrov z regiónu V4 doplní zástupca Maďarska ÁKOS PÉTER MERNYEI, námestník štátneho tajomníka pre EÚ a medzinárodné vzťahy. Vo svojej prednáške sa bude venovať najmä nutnosti koordinácie medzi ministerstvami v oblasti informatizácie a zároveň načrtne, ako by sme mohli v rámci V4 spolupracovať intenzívnejšie na lepšom presadení spoločných záujmov. Pretože pravdou zostáva, že Európa, konkrétne tá stredná, sa v digitalizácii nachádza na začiatku svojej cesty, aj napriek tomu, že už urobila pár zásadných krokov. Stále je tak čo zlepšovať. Či už je to infraštruktúra, využívanie elektronických služieb občanmi a podnikateľmi alebo bezpečnosť ich údajov.

Ako sa dá dosiahnuť vyššia efektivita a aké sú možnosti praktických nástrojov na zlepšovanie riadenia v slovenskom eGovernmente, budú odborníci živo diskutovať v paneli Efektívna verejná správa už v utorok 14. novembra popoludní a v stredu 15. novembra po obede v paneli Cloud v štátnych inštitúciách.

„Ak chceme lepšie služby pre občanov a podnikateľov, musí samotná verejná správa fungovať efektívnejšie, v istom zmysle podobne ako komerčný sektor. Vládny cloud – teda zdieľané poskytovanie služieb – je na to výborným nástrojom. Ak sa správne použije. Je preto strategickou prioritou slovenskej vlády“, hovorí popredný odborník a konzultant pre vládny cloud RICHARD HOLLÝ. Tvrdí, že portfólio používateľov elektronických služieb je obrovské a očakávania na kvalitu a bezpečnosť sú vysoké. Vo svojej prednáške na ITAPA predstaví nielen aktuálny plán vládneho cloudu na 6 mesiacov, ale aj riziká, ktoré sa dnes dajú rozpoznať a návrhy riešení.

Tak, ako je už tradíciou, na ITAPA sa stretne IT komunita, ktorá bude debatovať o smerovaní digitalizácie, a to nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Efektivitou verejnej správy, zhodnotením vývoja informatizácie a strategickým smerovaním eGovernmentu sa bude zaoberať aj Výročný okrúhly stôl v stredu 15. novembra, ktorý už štandardne ukončuje dvojdňový Kongres ITAPA. Môžete sa tešiť na šťavnaté oponentské diskusie, keďže za jedným stolom tu nájdete prvú dámu slovenskej informatizácie MARTINU SLABEJOVÚ, ktorú Peter Pellegrini angažoval do štátnej správy z vysokej manažérskej pozície v nadnárodnej SW firme. Jej protivníkom bude napríklad ĽUBOR ILLEK z platformy Slovensko.Digital. Spolu s nimi budú o efektivite diskutovať aj Emil Fitoš (šéf ITAS), Martin Sůra (ATOS IT Solutions and Services), Peter Ágh (prezident Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR), ZDENKO BÖHMER (DXC Technology), ADELA ZÁBRAŽNÁ (SAPIE), MILAN IŠTVÁN (Partnerstvá pre prosperitu) a PAVOL FRIČ (Ditec). O zaujímavé debaty nebude vôbec núdza.

Workshop Jednotný digitálny trh v krajinách V4 ako jedno z podujatí projektu Digital Single Market in V4, ktorý je podporený Vyšehrádskym medzinárodným fordom.

O ITAPA: Podujatia ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) už 15 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí konferencia Jarná ITAPA, ktorá sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania a jesenný dvojdňový medzinárodný kongres. Ten sa zameriava na podporu najnovších eGovernment trendov a riešení digitalizácie spoločnosti z celého sveta, pričom sa radí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu. Cieľom ITAPA je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej majú kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutovať a predstavovať inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Každoročne sa ho zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné média.