Agentúra odmieta tvrdenia ministerstva školstva o projekte Nový školský internet, poukazuje na prvky manipulácie

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) odmieta tvrdenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) o projekte Nový školský internet a označuje ich za nepravdivé.

Agentúra tvrdí, že nemohla participovať na projekte, ktorý vykazoval porušovanie princípov transparentnosti. Argumentuje tým, že počas pôsobenia v pracovnej skupine Nový školský internet narazili jej reprezentanti na viacero skutočností, ktoré poukazovali na prvky manipulačného konania zo strany rezortu školstva, čo podľa NASES mohlo vplývať na transparentnosť, záujmy i korektný priebeh stretnutí pracovnej skupiny. O týchto skutočnostiach jej zástupcovia obratom informovali zodpovedné osoby. NASES to uviedla vo svojom stanovisku k projektu Nový školský internet.

Prvky manipulačného konania

Podľa agentúry išlo napríklad o to, že ministerstvo nedokázalo jednoznačne zadefinovať ciele, ktoré by pracovná skupina mala sledovať a usilovalo sa preniesť zodpovednosť na projekt na členov pracovnej skupiny. MŠVVaŠ tiež podľa nich nevytvorilo konkurenčné prostredie medzi potenciálnymi dodávateľmi, keďže do pracovnej skupiny neprizvalo dôležité inštitúcie spomedzi odbornej verejnosti. Na čele pracovnej skupiny tiež stál zamestnanec spoločnosti GlobalTel, a. s., sesterskej spoločnosti SWAN, a. s., ktorá momentálne dodáva internet pre školy. Nominovalo ho ministerstvo.

„Aktuálny stav projektu Nový školský internet je výsledkom série rozhodnutí pri vedení tohto projektu zo strany MŠVVaŠ SR. Zároveň považujeme za dôležité skonštatovať, že aj napriek úpornej snahe MŠVVaŠ SR preniesť svoju zodpovednosť na NASES, projekt Nový školský internet je výlučne v ich gescii a akékoľvek iné štátne organizácie sú oprávnené poskytovať len súčinnosť v podobe odborných konzultácií, ktorých zohľadnenie a využitie je taktiež v kompetencii MŠVVaŠ SR,“ uviedla agentúra v stanovisku.

Nominácia dvoch vlastných zamestnancov

NASES do pracovnej skupiny nazvanej Nový školský internet písomne nominovala dvoch svojich zamestnancov. Urobila tak na žiadosť rezortu školstva, no ich úlohou malo byť výlučne poskytovanie odborných konzultácií, bez možnosti prideliť im realizačné úlohy. Neboli teda v projektovom tíme, no pracovnej skupine boli k dispozícii, aby poskytovali svoje odborné skúsenosti súvisiace s infraštruktúrou, pričom bol dôraz kladený na posudzovanie kvality, dodržiavanie nediskriminačných podmienok i transparentnosť procesu.

Ministerstvo školstva uviedlo, že v rámci príprav projektu Nový školský internet bola zriadená pracovná skupina. Jej členmi sú zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tiež Útvaru hodnoty za peniaze rezortu financií. Konali sa tiež konzultácie s relevantnými subjektmi na trhu.

Rezort školstva však tvrdí, že väčšia časť členov pracovnej skupiny, ktorých úlohou bolo navrhnúť varianty riešenia poskytovania internetu pre školy po skončení EDUNET_SK, neposkytla v tejto záležitosti súčinnosť. Podľa ministerstva ide najmä o Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby, ktorá mala byť hlavným nositeľom odbornej kapacity.