Ak ministerstvo nepovolí elokovanú triedu, veľa detí zo Šúroviec sa do škôlky nedostane

Novú materskú školu s tromi triedami a kapacitou 75 detí začali v utorok stavať v obci Šúrovce v okrese Trnava. Obec za ňu podľa starostky Žanety Gogolovej zaplatí približne 850-tisíc eur z vlastných zdrojov a bankového úveru. Stavebná firma zo Žiliny má podľa zmluvy škôlku dokončiť do osemnástich mesiacov.

Vzali si úver

O novej škôlke sa v Šúrovciach hovorí už dlhé roky, peniaze na ňu sa však v obecnom rozpočte nikdy nenašli. Až začiatkom minulého roku poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli o prijatí úveru vo výške 700-tisíc eur s výhodnou úrokovou sadzbou so splatnosťou desať rokov. Škôlka bude stáť na pozemku v centre dediny, kde stála stará budova materskej školy.

„Momentálne máme deti umiestnené v krízovom režime v budove základnej školy, je ich 57, ale kapacita je tam tiež problematická. Ale pevne verím, že keď sme sa dostali do tohto štádia, tak o osemnásť mesiacov už privítame deti v novej materskej škole,“ skonštatovala Gogolová. Starostka však verí, že ak by nenastali nečakané komplikácie, škôlka by mohla byť dokončená aj skôr.

Obec musí riešiť aj ďalší problém, veľa detí zo Šúroviec sa z kapacitných dôvodov od septembra do škôlky vôbec nedostane. Riešením má byť zriadenie elokovanej triedy v priestoroch kultúrneho domu, takáto trieda však musí získať povolenie z ministerstva školstva.

Zakliata stavba

Ak by v budúcnosti ani nová materská škola kapacitne nestačila, dostatočne veľký pozemok umožňuje prípadnú dostavbu ďalších priestorov. Starostka Gogolová novostavbu materskej školy v Šúrovciach riešila od svojho nástupu do funkcie pred viac ako štyrmi rokmi, podľa nej je ako zakliata.

Okrem problémov, ktoré nedokázali vyriešiť jej predchodcovia, sa skomplikoval aj výber dodávateľa. Po schválení úveru prebehlo štandardné verejné obstarávanie, no víťazná stavebná firma napokon odstúpila a zmluvu nepodpísala.

Starostka tak musela osloviť firmu, ktorá sa umiestnila na druhom mieste a ktorej predtým oznámila, že zo svojou ponukou neuspela.