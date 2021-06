Ak sa jeden člen Akademického senátu STU vzdá mandátu, neohrozuje tým voľbu nového rektora

Ak sa jeden člen Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave vzdá mandátu, neohrozuje tým voľbu nového rektora.

Informoval o tom hovorca STU Juraj Rybanský s tým, že to potvrdzujú aj dve nezávislé právne analýzy. O budúcom rektorovi by mal AS STU rozhodnúť 28. júna 2021.

Plná obsadenosť mandátov je nadštandard

Z právnych analýz vyplýva, že vysokoškolský zákon, Štatút STU, Rokovací poriadok AS STU ani Zásady volieb do AS STU podmienku obsadenosti všetkých miest v senáte neuvádzajú. Doterajšiu prax, podľa ktorej je senát funkčný len pri plnom obsadení mandátov, označil Rybanský za nadštandard.

Z rokovacieho poriadku AS STU vyplýva, že na uznášaniaschopnosť senátu je potrebná prítomnosť 3/5 všetkých jeho členov a na prijatie uznesenia nadpolovičná väčšina prítomných. Poriadok tiež predpokladá, že v určitom čase môžu byť jednotlivé miesta členov kolegiálneho orgánu neobsadené.

Študent Eke nevidel iné riešenie

Študent STU Denis Eke v piatok 18. júna oznámil médiám, že sa vzdáva svojho mandátu v AS STU.

„Uvedomujem si, že týmto krokom môže dôjsť znefunkčneniu Akademického senátu STU (z dôvodu uvoľneného miesta, na ktoré sa musí vyhlásiť doplňujúca voľba) krátko pred voľbou rektora, ale nevidím iné riešenie,“ napísal vo svojom stanovisku.

Dôvodom bolo, že 10. mája sa schválil termín voľby nového rektora na 28. júna. Podľa neho sa však časť študentských senátorov na voľbe nebude môcť zúčastniť, keďže po absolvovaní štátnic a obhajob záverečných prác už nebudú riadne zapísanými študentami.

Termín voľby sa odsúhlasil už v máji

Rybanský však stanovisku podotkol, že termín voľby nového rektora odsúhlasil AS STU začiatkom mája hlasmi 33 členov senátu z 34 prítomných. Podľa neho z daného faktu vyplýva, že termín podporila aj väčšina prítomných zástupcov študentskej časti senátu. Zároveň dodal, že je v záujme AS STU, aby mala univerzita nové vedenie.

„Ak by senátori nezvolili kandidáta na nového rektora ešte pred začiatkom leta, proces volieb by sa mohol spustiť až v októbri, keďže skôr senát nezasadá,“ vysvetlil. Dôvodom je najmä problematické zabezpečenie prítomnosti zástupcov študentskej časti. Voľby by sa preto mohli udiať pred záverom roka.

Rektora Fikara nahradil Moravčík

Akademický senát STU poveril 26. apríla výkonom funkcie rektora STU Olivera Moravčíka. Ten nastúpil na post po odvolanom Miroslavovi Fikarovi. Návrh na jeho odvolanie schválil AS STU 26. októbra 2020.

Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala Fikara vo štvrtok 22. apríla. Medzi dôvodmi na odvolanie rektora bolo aj nezvládnutie situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU, vytvorenie klastra s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou akadémiou vied či „cenzúra“ v rámci monitorovania tlače, ktorá sa týkala odmietnutia monitorovania portálu Hlavné správy. Rezort školstva návrh na odvolanie rektora STU dostal 2. novembra 2020.