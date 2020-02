Akademický senát Slovenskej technickej univerzity potvrdil neplatnosť volieb a vyhlásil nový termín

Mimoriadne rokovanie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave potvrdilo neplatnosť volieb do AS Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU, opakované voľby by sa mali konať v marci na rektoráte STU.

Pre agentúru SITA to uviedlo vedenie fakulty informatiky. Dôvodom pre neplatnosť volieb bol nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok s počtom odovzdaných lístkov.

Napätie na univerzite sa stupňuje

AS STU potvrdil na svojom pondelkovom zasadnutí aj platnosť mandátov senátorov študentskej časti AS FIIT STU. Ich mandáty boli vyhlásené za platné s trvaním štyri roky od dátumu zvolenia. Hovorca STU Fedor Blaščák pre agentúru SITA potvrdil, že voľby do AS FIIT STU sa zopakujú 17. marca v priestoroch rektorátu.

Dekan fakulty informatiky Ivan Kotuliak uviedol, že aj v najvypätejších situáciach je potrebné postupovať podľa platných pravidiel a rešpektovať kompetencie a rozhodnutia jednotlivých demokratických orgánov univerzity a fakulty.

„Napriek tomu, že nás mrzí neplatnosť volieb zo 16. januára, je potrebné rešpektovať rozhodnutie volebnej komisie a Predsedníctva AS STU,“ podotkol.

Spochybňovanie rozhodnutí príslušných orgánov stupňuje napätie nielen na fakulte, ale aj na univerzite. Uviedla to pre agentúru SITA Monika Karoliová z FIIT STU, ktorá je poverená komunikáciou s médiami. Dodala, že to neprispieva ku konštruktívnym riešeniam. „Podobne nepomáha ani široká medializácia jednostranných a miestami zavádzajúcich pohľadov,“ doplnila Karoliová.

Nemali právo vyhlásiť voľby za neplatné

K výsledkom volieb, ktoré sa konali 16. januára, sa nedávno vyjadrila bývala dekanka Mária Bieliková aj poradca prezidentky pre oblasť práva a spravodlivosti Radovan Pala. Obaja sa zhodli na tom, že volebná komisia nemala právo voľby vyhlásiť za neplatné.

Uviedli, že rozhodnutie o platnosti volieb nie je v kompetentnosti volebnej komisie, ktorá je povinná vyhlásiť ich výsledok a umožniť prípadné podanie sťažnosti. Také konanie, proti ktorému boli vznesené námietky, by však muselo mať priamy vplyv na dosiahnutý výsledok volieb.

Vyriešenie situácie a zabezpečenie regulárnych volieb žiadali okrem protestujúcich študentov a štrajkujúcich zamestnancov aj spoločnosti, ktoré s fakultou spolupracujú.

Na fakulte informatiky je akademický senát nefunkčný od júna 2019. Situáciu mali vyriešiť práve spomínané voľby. AS fakulty je jej najvyšším kontrolným a zákonodárnym orgánom. Volí a odvoláva dekana či schvaľuje študijné programy, počet a štruktúru pracovníkov fakulty a vyslovuje súhlas s menovaním vedeckej rady. Taktiež schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predloží dekan a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami.